Lee tu horóscopo diario del 1 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Octubre será un mes de mucha actividad y conexión con los demás. Tendrás la oportunidad de trabajar en equipo, compartir proyectos y también organizar momentos familiares que refuercen la unión. Encontrarás satisfacción en hacer las cosas a tu manera, pero con la capacidad de delegar y confiar más en quienes te rodean.

Tauro : Este mes se presenta como una oportunidad para disfrutar de lo logrado y avanzar en nuevos compromisos. La estabilidad que buscas en lo laboral y en lo personal se consolida con pasos firmes. También tendrás espacio para el disfrute, ya sea a través de un viaje o de pequeños momentos de placer que renuevan tu energía.

Géminis : Octubre te impulsa a poner en marcha proyectos creativos y a darle valor a tus ideas. La comunicación se vuelve tu mejor aliada para abrir puertas, tanto en lo laboral como en lo personal. Habrá momentos de disfrute con amistades y con tu pareja, y hacia fin de mes sentirás que una decisión importante comienza a dar frutos.

Cáncer : Será un mes de renovación emocional y de cuidado personal. Octubre te trae la posibilidad de dejar atrás lo que no suma y enfocarte en hábitos y personas que te hacen bien. Las relaciones familiares se vuelven más cercanas, y tu intuición te guía para dar pasos seguros en un nuevo comienzo que te devuelve confianza.

Leo : La búsqueda de equilibrio y armonía será el eje de octubre. Encontrarás motivación en fortalecer vínculos afectivos y en abrirte a nuevas experiencias que te den seguridad. El compromiso con alguien especial se afianza, y también tendrás oportunidades de destacar en un proyecto personal o profesional que exige tu creatividad.

Virgo : Octubre se presenta como un mes de organización, orden y mejora personal. Es tiempo de analizar tus logros, perfeccionar detalles y dar valor a lo que construiste. Podrás equilibrar mejor tu energía entre el trabajo y el cuidado de tu salud. Una relación afectiva puede tomar más fuerza, siempre que dejes de lado lo que ya no sirve.

Libra : Será un mes ideal para enfocarte en el amor y en tus vínculos más cercanos. Octubre te invita a avanzar con pasos concretos, mostrando tu capacidad de dar y recibir afecto. También es un momento favorable para iniciar terapias o búsquedas personales que te ayuden a fortalecer tu interior y a sentirte en mayor plenitud.

Escorpio : Un mes de apertura y transformación, en el que sentirás la energía suficiente para dar inicio a cambios importantes. Octubre te trae buenas noticias laborales y económicas, acompañadas de mayor claridad en tus decisiones. También florece tu percepción e intuición, guiándote hacia proyectos que realmente te apasionan.

Sagitario : Octubre te impulsa a reflexionar sobre lo que realmente deseas y a ordenar prioridades. Será un mes de aprendizajes que te acercan a nuevas oportunidades. La pareja o una persona importante para vos será un apoyo clave en momentos de dudas. Al avanzar, notarás que lo que parecía un obstáculo se convierte en motivación.

Capricornio : La estabilidad será protagonista en octubre, con encuentros y conversaciones que te brindan calma. Es un mes en el que verás los frutos de tus esfuerzos pasados y sentirás que lo hecho valió la pena. Los vínculos familiares cobran fuerza y se equilibran, dándote la posibilidad de cerrar ciclos de forma positiva.

Acuario : Octubre abre una etapa de cambios internos y decisiones que te acercan a una versión más auténtica de vos mismo. Es un mes en el que la intuición te guía y en el que podrás reconocer qué cosas ya no tienen lugar en tu vida. Los proyectos que amás se fortalecen y te animan a confiar más en tu capacidad de transformar.