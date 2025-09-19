Lee tu horóscopo diario del 19 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El trabajo se encamina en la luna nueva que se acerca y se presentan oportunidades para demostrar lo que vales. Además, tus esfuerzos empiezan a ser reconocidos y atraes la atención de quienes pueden impulsarte. Compites por el lugar que deseas.

Tauro : Tus proyectos se dan fácilmente con la luna nueva en Virgo, y todo lo que siembres ahora crecerá con firmeza. Se abre un ciclo para afianzar estabilidad y avanzar en logros concretos. El trabajo te activa con pasión y da sus frutos.

Géminis : La luna nueva te impulsa a analizar demasiado, pero también aporta nuevas ideas y mejoras en los estudios. Es un tiempo ideal para ordenar tu mente y comunicar con mayor claridad. Tu comunicación es clara y precisa.

Cáncer : La luna nueva en un signo de tierra activa el movimiento laboral, buenas comunicaciones y resultados. También te invita a tomar decisiones prácticas que favorecen tu seguridad económica. Ordenas tu vida económica.

Leo : Rearmas un nuevo equipo en la empresa gracias a la luna nueva, que te permite ir por nuevos caminos. Tu liderazgo se fortalece y brillas como referente para los demás. Eres la suerte de la empresa en la que trabajas.

Virgo : En ese lugar en el que nunca te animas aparecen nuevas opciones laborales con la luna en tu signo. Es momento de confiar más en ti mismo y lanzarte a lo que deseas. Te sientes bien personalmente y acorde a tu exigencia.

Libra : Dedicas tu tiempo a tus planes laborales y te animas a abrir nuevas puertas. La creatividad y las alianzas serán claves para que todo fluya mejor. Una inversión o compra te activan.

Escorpio : Recibes respuestas laborales y estarás abierto a propuestas para sociedades y mejoras. La luna nueva también impulsa transformaciones en tu manera de amar y relacionarte. Ordenas tu dinero para que la justicia te acompañe.

Sagitario : Tendrás novedades en las relaciones con la luna nueva y surgen cambios que adaptas a tus proyectos. Tu entusiasmo te ayudará a enfrentar desafíos con éxito. El trabajo te impone dedicación y logras darlo todo para tu vida material.

Capricornio : Tiempo para organizar un nuevo trabajo o idea con la luna nueva en Virgo, se avecinan cambios importantes. Tu disciplina hará que puedas capitalizar cada oportunidad. Es prioridad comprar un bien material.

Acuario : Tienes pendientes en tu trabajo, pero tus ideas se renuevan con esta luna nueva. Es ideal para retomar planes postergados y sumar proyectos innovadores. Organizas un viaje con tus seres queridos.