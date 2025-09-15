Lee tu horóscopo diario del 15 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Cáncer te trae cambios en la estructura familiar. Terminar con el reciclaje de una casa ayuda a conectarse. Un cierre de etapa hogareña da lugar a una nueva base emocional más sólida.

Tauro : La Luna en Cáncer da demasiada conexión con la familia y la comodidad se traslada al hogar. Dejan atrás lo que ya no va y se conectan con lo que sienten. Se afianza un clima íntimo que te devuelve calma y pertenencia.

Géminis : La Luna en tu signo siguiente te hace estar muy conectado con la familia y las necesidades de los que amas. Celebras la fertilidad familiar. Una noticia o encuentro familiar te llena de alegría y unión.

Cáncer : La Luna los hace sentir magnético e irresistibles para el amor. La familia te anima para seguir, quédate cerca. Un brillo especial en tu presencia atrae cariño y protección de los tuyos.

Leo : La Luna en tu signo anterior también con el Sol en tu signo siguiente, te dan cierta inestabilidad emocional. Tienes el amor muy cerca, tómalo. Pequeñas dudas se resuelven abriéndote a la ternura y a recibir afecto.

Virgo : La Luna en Cáncer hará que este día sea para avanzar en el amor y la pareja. Justicia en el trabajo que haces, obtienes los resultados esperados. Tu esfuerzo constante empieza a reflejarse en vínculos más estables.

Libra : Avanzas mucho emocionalmente con esta Luna en Cáncer. Se cumplen los proyectos familiares, concretas un plan material. Amor y premios. La armonía en tu entorno te impulsa a crear un nuevo espacio de bienestar.

Escorpio : Traten de acelerar los procesos con Luna en el signo de Cáncer. Las emociones son sus aliadas. Se convierten en personas que guían. El respeto ganado te abre la puerta a ser un referente entre los tuyos.

Sagitario : Es posible que sus visiones e intuiciones se acrecienten con la Luna en Cáncer. Es tiempo de mejor conexión emocional. Se obtienen fuerzas extras para lo pendiente. Tu instinto será clave para elegir caminos con confianza renovada.

Capricornio : La Luna en su signo opuesto los hace estar completamente entregados al amor. Las fantasías del amor son posibles. La sensibilidad de este tiempo te muestra la importancia de confiar en el otro.

Acuario : La Luna en Cáncer te hace tener un excelente período para recibir premios de amor. Estructuras económicas firmes se generan con buenas decisiones. Un logro material también refuerza la seguridad en tus relaciones.