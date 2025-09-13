La astróloga y tarotistaJimena La Torreadelantaqué le sucederá a cada signo del Zodíacodesde el 15 hasta el 19 de septiembre del 2025.

LUNES

Aries: La Luna en Cáncer te trae cambios en la estructura familiar. Terminar con el reciclaje de una casa ayuda a conectarse. Un cierre de etapa hogareña da lugar a una nueva base emocional más sólida.

Tauro: La Luna en Cáncer da demasiada conexión con la familia y la comodidad se traslada al hogar. Dejan atrás lo que ya no va y se conectan con lo que sienten. Se afianza un clima íntimo que te devuelve calma y pertenencia.

Géminis: La Luna en tu signo siguiente te hace estar muy conectado con la familia y las necesidades de los que amas. Celebras la fertilidad familiar. Una noticia o encuentro familiar te llena de alegría y unión.

Cáncer: La Luna los hace sentir magnético e irresistibles para el amor. La familia te anima para seguir, quédate cerca. Un brillo especial en tu presencia atrae cariño y protección de los tuyos.

Leo: La Luna en tu signo anterior también con el Sol en tu signo siguiente, te dan cierta inestabilidad emocional. Tienes el amor muy cerca, tómalo. Pequeñas dudas se resuelven abriéndote a la ternura y a recibir afecto.

Virgo: La Luna en Cáncer hará que este día sea para avanzar en el amor y la pareja. Justicia en el trabajo que haces, obtienes los resultados esperados. Tu esfuerzo constante empieza a reflejarse en vínculos más estables.

Libra: Avanzas mucho emocionalmente con esta Luna en Cáncer. Se cumplen los proyectos familiares, concretas un plan material. Amor y premios. La armonía en tu entorno te impulsa a crear un nuevo espacio de bienestar.

Escorpio: Traten de acelerar los procesos con Luna en el signo de Cáncer. Las emociones son sus aliadas. Se convierten en personas que guían. El respeto ganado te abre la puerta a ser un referente entre los tuyos.

Sagitario: Es posible que sus visiones e intuiciones se acrecienten con la Luna en Cáncer. Es tiempo de mejor conexión emocional. Se obtienen fuerzas extras para lo pendiente. Tu instinto será clave para elegir caminos con confianza renovada.

Capricornio: La Luna en su signo opuesto los hace estar completamente entregados al amor. Las fantasías del amor son posibles. La sensibilidad de este tiempo te muestra la importancia de confiar en el otro.

Acuario: La Luna en Cáncer te hace tener un excelente período para recibir premios de amor. Estructuras económicas firmes se generan con buenas decisiones. Un logro material también refuerza la seguridad en tus relaciones.

Piscis: La Luna en Cáncer les genera más amor, así que tendrán que demostrar lo que valen para el otro. Todo el crecimiento es en pareja ahora. Se consolida un ciclo afectivo que te invita a soñar con proyectos compartidos.

MARTES

Aries: Mercurio en oposición favorece acuerdos y entendimientos con socios o aliados. Equilibrio económico y laboral; logras avanzar en dos frentes a la vez. Es un momento ideal para negociar y dejar claras tus condiciones.

Tauro: Un viaje breve por placer se activa con el movimiento de Mercurio, y recibes apoyo para superar obstáculos. Comienzas un nuevo aprendizaje que abre tu mente. Las experiencias recientes te impulsan a crecer y a abrir nuevas puertas.

Géminis: Con Mercurio en Libra aparece una salida a dificultades financieras y un nuevo enfoque en lo laboral. Logros materiales que llegan con constancia y paciencia. Tu ingenio y capacidad de adaptación serán la clave de tu avance.

Cáncer: Contarás con la colaboración de alguien externo que trae ideas frescas y soluciones innovadoras. Manejas el dinero con inteligencia y lo transformas en realidades concretas. Tus emociones se equilibran al apoyarte en los demás para avanzar.

Leo: Mercurio en signo diplomático te impulsa a concretar una sociedad laboral y aparece una ganancia extra. Se activa una inversión que promete crecimiento. La creatividad será tu mejor recurso para multiplicar oportunidades.

Virgo: Se abren nuevas conexiones y mejoras en lo profesional, compartiendo proyectos con alguien afín. Se materializa un deseo amoroso largamente esperado. Tu constancia te permite consolidar vínculos tanto en el trabajo como en el amor.

Libra: Con Mercurio en tu signo llegan noticias que te ponen en primer plano. Surge un amor nuevo o un renacer sentimental.El reconocimiento de los demás te impulsa a expresar tu esencia con más confianza.

Escorpio: Tu experiencia y sabiduría se fortalecen, lo que te lleva a encontrar un empleo auténtico y estable. Celebras un logro compartido en un proyecto importante. La unión con otros potencia tu capacidad de transformación y liderazgo.

Sagitario: Viejas historias resurgen y te empujan a tomar decisiones claves sobre tu rumbo. Intuiciones y sospechas que terminan confirmándose. Tu optimismo será vital para atravesar las dudas y dar el siguiente paso.

Capricornio: Transformas un plan laboral que te tenía preocupado y en paralelo recibes señales positivas en el amor. Afianzas con fuerza tu proyecto profesional. El esfuerzo constante te dará bases firmes para avanzar con seguridad.

Acuario: Podrían darse malentendidos con amistades, pero se abre la posibilidad de un nuevo empleo. Das tu energía a alguien que no lo valora como merece. Es tiempo de elegir con quién compartes tu energía y poner límites claros.

Piscis: El tránsito de Mercurio en Libra te trae reconocimientos y logros en tu trabajo. Celebras un ascenso o un lugar destacado dentro de tu empresa. Tu intuición te guiará hacia el camino correcto para aprovechar cada oportunidad.

MIÉRCOLES

Aries: Con la Luna entrando en Leo, tu manera de expresarte gana fuerza y convicción. Llegan recompensas importantes en lo laboral. Tu liderazgo brilla y te abre puertas que antes parecían cerradas a la hora de nuevos compromisos.

Tauro: La Luna en Leo potencia tu comunicación y abre mejoras en temas de trabajo y de estudios profesionales. Tomas control y afianzas tu posición profesional. La seguridad que transmites genera confianza en tu entorno.

Géminis: Este tránsito lunar en el signo más ardiente te vuelve más dinámico y lleno de iniciativa. Te destacas y logras imponerte en distintos ámbitos. Tus ideas rápidas y originales encuentran eco en los demás.

Cáncer: Con la Luna en tu signo siguiente, Leo, sobresales en la forma de comunicarte en lo laboral. Aparecen instantes cargados de romance y emoción. La calidez de tu palabra se convierte en un puente con otros.

Leo: La Luna en tu signo realza tus dones y te permite brillar en tu profesión. Aunque implique esfuerzo, organizas tu trabajo con éxito. Tu magnetismo atrae apoyo y admiración a tu alrededor de tus próximos proyectos.

Virgo: La influencia de la Luna en Leo abre la posibilidad de encontrar un socio o pareja clave. Aparece la persona ideal para avanzar junto a ti. El trabajo compartido será más productivo que el individual.

Libra: La pasión y determinación de Leo, bajo la Luna, activan tu voluntad y tu manera de actuar. Mejoras proyectos y avanzas en colaboración con otros. Un plan colectivo te inspira y te motiva a crecer.

Escorpio: Con la Luna en Leo surgen oportunidades laborales donde puedes sobresalir. Es momento de cortar lo que ya no te sirve. Tu decisión firme será la llave de un nuevo comienzo en un proyecto profesional.

Sagitario: La Luna leonina te empuja a concluir tareas que dependen de una buena comunicación. Administras más responsabilidades con soltura. Tu optimismo contagia y hace que todo fluya más ligero.

Capricornio: La Luna en Leo impulsa tu carrera y favorece alianzas profesionales con buena comunicación. Tu constancia genera crecimiento y éxito. Los frutos de tu esfuerzo empiezan a ser reconocidos.

Acuario: La Luna en oposición te lleva a reestructurar el trabajo en pareja y mejorar el diálogo. Concretas proyectos y aseguras estabilidad en lo laboral. La cooperación será clave para alcanzar tus metas.

Piscis: El paso de la Luna por Leo fortalece tu desempeño en proyectos personales y compartidos. El esfuerzo constante trae logros firmes y duraderos. La confianza en tus talentos te abre nuevas oportunidades.

JUEVES

Aries: Venus en Libra te da posibilidad de generar más encuentro con tu pareja y equilibrio en la relación. Además, se abren instancias de diálogo que fortalecen la confianza mutua.Triunfas con la pareja y crecerá con mucho éxito.

Tauro: Venus en Libra es para tener más amor y magnetismo con la pareja, favoreciendo compromisos sólidos. Tu ternura y paciencia se vuelven claves para consolidar un vínculo duradero. Sigue por el camino con pasión y proyectos de crecimiento.

Géminis: Eres el mejor en el amor con Venus en Libra, aumenta tu ingenio para conquistar y generar momentos únicos. Tu creatividad para sorprender será un puente directo hacia el corazón del otro. Organizando un buen momento de romance.

Cáncer: Venus en Libra mejora la conexión con la justicia y con tus sentimientos, atrayendo vínculos más justos y armónicos. También te permite soltar viejas cargas y dar lugar a relaciones más livianas.Triunfas en el amor y mejoras tus sueños de pareja.

Leo: Tendrás las armas para sentirte una fiera con el amor y los planes de pareja, brillando con tu magnetismo. La admiración que generas abre puertas a experiencias llenas de pasión y alegría.Sabes disfrutar del amor y la felicidad familiar.

Virgo: Las actividades de amor con la pareja mejoran y aumentan gracias a la presencia de Venus en Libra, equilibrando tu día a día. El detalle y el cuidado que pones en los vínculos es reconocido y valorado. Demuestras cuánto amas a todos.

Libra: Venus en tu signo te da felicidad con tu pareja, salidas románticas y satisfacción en lo personal y en lo social. También tu atractivo se multiplica, generando admiradores en tu entorno.Proyecto en pareja que se festeja, viven como reyes.

Escorpio: Con Venus en Libra se activan ideas de amor, romance y expansión que suavizan tu intensidad emocional. Esto te ayuda a expresar tus sentimientos con más calma y ternura. Recuerdas un amor que te ayudará a sanar tu pasado.

Sagitario: Venus en Libra aumenta la seducción y el Sol en tu signo refuerza la pasión en todos tus vínculos. Es tiempo de vivir encuentros que despiertan entusiasmo y deseos de aventura.Atracción y poder en el amor concreto que te sirve.

Capricornio: Merecidos éxitos en el amor y con los amigos llegan con Venus en Libra, fortaleciendo tu vida social y afectiva. Tu seriedad se combina con un magnetismo especial que atrae estabilidad emocional. Usas tus armas seductoras para lograr mejoras en tu familia.

Acuario: Renuevas la pareja y planeas compras que concretan sueños compartidos bajo Venus en Libra. La complicidad con tu ser amado será motor de nuevos proyectos conjuntos. Tienes la rueda de la fortuna en la familia y la economía.

Piscis: Mejoras a nivel afectivo y también en tus recursos, ya que Venus en Libra favorece la armonía y las oportunidades. Tu intuición te guía hacia vínculos más sólidos y beneficios materiales.Cuentas con más amor y suerte.

VIERNES

Aries: El trabajo se encamina en la luna nueva que se acerca y se presentan oportunidades para demostrar lo que vales. Además, tus esfuerzos empiezan a ser reconocidos y atraes la atención de quienes pueden impulsarte. Compites por el lugar que deseas.

Tauro: Tus proyectos se dan fácilmente con la luna nueva en Virgo, y todo lo que siembres ahora crecerá con firmeza. Se abre un ciclo para afianzar estabilidad y avanzar en logros concretos. El trabajo te activa con pasión y da sus frutos.

Géminis: La luna nueva te impulsa a analizar demasiado, pero también aporta nuevas ideas y mejoras en los estudios. Es un tiempo ideal para ordenar tu mente y comunicar con mayor claridad.Tu comunicación es clara y precisa.

Cáncer: La luna nueva en un signo de tierra activa el movimiento laboral, buenas comunicaciones y resultados. También te invita a tomar decisiones prácticas que favorecen tu seguridad económica.Ordenas tu vida económica.

Leo: Rear­mas un nuevo equipo en la empresa gracias a la luna nueva, que te permite ir por nuevos caminos. Tu liderazgo se fortalece y brillas como referente para los demás. Eres la suerte de la empresa en la que trabajas.

Virgo: En ese lugar en el que nunca te animas aparecen nuevas opciones laborales con la luna en tu signo. Es momento de confiar más en ti mismo y lanzarte a lo que deseas. Te sientes bien personalmente y acorde a tu exigencia.

Libra: Dedicas tu tiempo a tus planes laborales y te animas a abrir nuevas puertas. La creatividad y las alianzas serán claves para que todo fluya mejor. Una inversión o compra te activan.

Escorpio: Recibes respuestas laborales y estarás abierto a propuestas para sociedades y mejoras. La luna nueva también impulsa transformaciones en tu manera de amar y relacionarte.Ordenas tu dinero para que la justicia te acompañe.

Sagitario: Tendrás novedades en las relaciones con la luna nueva y surgen cambios que adaptas a tus proyectos. Tu entusiasmo te ayudará a enfrentar desafíos con éxito. El trabajo te impone dedicación y logras darlo todo para tu vida material.

Capricornio: Tiempo para organizar un nuevo trabajo o idea con la luna nueva en Virgo, se avecinan cambios importantes. Tu disciplina hará que puedas capitalizar cada oportunidad. Es prioridad comprar un bien material.

Acuario: Tienes pendientes en tu trabajo, pero tus ideas se renuevan con esta luna nueva. Es ideal para retomar planes postergados y sumar proyectos innovadores. Organizas un viaje con tus seres queridos.

Piscis: La luna nueva te da un cambio en tu pareja, lo nuevo viene de afuera, permítele la entrada. Se abren también oportunidades de colaboración laboral con buenos resultados. Llegas a un buen acuerdo con tu socio y planificas un viaje laboral.