Lee tu horóscopo diario del 12 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna en Géminis te pide que apoyes a tus seres queridos con tus palabras. Además, descubrirás que una simple conversación puede cambiar el ánimo de alguien cercano. Excelentes premios cuando das amor de verdad.

Tauro : La luna en aire te ayuda a mejorar los temas sociales y con alegría. Hoy es buen momento para reencontrarte con personas que extrañabas. Te ofrecen un amor, ábrete para poder tomarlo hoy.

Géminis : La luna en tu signo te hace activar los temas de trabajo en equipo. Recibirás reconocimiento por tu capacidad de motivar y unir a los demás. Todo lo logras con respeto y dialogo con tu verdadero amor.

Cáncer : La luna en el signo anterior te desorganiza y desestabiliza, guárdate en tu hogar hoy. Evita discusiones innecesarias y busca refugio en tu mundo interior. Las palabras son el arma de la justicia.

Leo : La luna en Géminis aumenta la capacidad de trabajo de a dos y te destacas socialmente. Brillarás con tu carisma y atraerás apoyo para tus proyectos. Guías a todos por el camino del éxito.

Virgo : La luna en un signo de aire te da posibilidades de encontrar un grupo laboral divertido donde menos te lo esperes. Aprovecha para abrirte a experiencias distintas. Se te abren las puertas.

Libra : La luna en Géminis activa tus creencias de trabajo y sociedades. Es el momento ideal para cerrar acuerdos que favorezcan tu crecimiento. Mejoras el humor y brindas por lo verdadero.

Escorpio : Aparecen propuestas de trabajo impensadas con luna en signo de comunicación. No tengas miedo de arriesgarte a lo nuevo. Separas lo que sirve de lo que no.

Sagitario : La luna en Géminis estimula los movimientos laborales y te trae las respuestas que te sirven. Confía en tu energía para abrir nuevas puertas. Sabes trabajar con dedicación.

Capricornio : La luna en Géminis te activa los desafíos y te asocias a quien te ama. Los proyectos compartidos tendrán un futuro muy sólido. Proyecto en desarrollo que crece mucho.

Acuario : Reconstrucción de la pareja gracias a la luna en un signo afín, hablas y te pones de acuerdo. Tu sinceridad será clave para fortalecer vínculos. Un plan familiar que te hace sentir bien.