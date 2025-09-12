Lee tu horóscopo diario del 12 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La luna en Géminis te pide que apoyes a tus seres queridos con tus palabras. Además, descubrirás que una simple conversación puede cambiar el ánimo de alguien cercano. Excelentes premios cuando das amor de verdad.
Tauro: La luna en aire te ayuda a mejorar los temas sociales y con alegría. Hoy es buen momento para reencontrarte con personas que extrañabas. Te ofrecen un amor, ábrete para poder tomarlo hoy.
Géminis: La luna en tu signo te hace activar los temas de trabajo en equipo. Recibirás reconocimiento por tu capacidad de motivar y unir a los demás. Todo lo logras con respeto y dialogo con tu verdadero amor.
Cáncer: La luna en el signo anterior te desorganiza y desestabiliza, guárdate en tu hogar hoy. Evita discusiones innecesarias y busca refugio en tu mundo interior. Las palabras son el arma de la justicia.
Leo: La luna en Géminis aumenta la capacidad de trabajo de a dos y te destacas socialmente. Brillarás con tu carisma y atraerás apoyo para tus proyectos. Guías a todos por el camino del éxito.
Virgo: La luna en un signo de aire te da posibilidades de encontrar un grupo laboral divertido donde menos te lo esperes. Aprovecha para abrirte a experiencias distintas. Se te abren las puertas.
Libra: La luna en Géminis activa tus creencias de trabajo y sociedades. Es el momento ideal para cerrar acuerdos que favorezcan tu crecimiento. Mejoras el humor y brindas por lo verdadero.
Escorpio: Aparecen propuestas de trabajo impensadas con luna en signo de comunicación. No tengas miedo de arriesgarte a lo nuevo. Separas lo que sirve de lo que no.
Sagitario: La luna en Géminis estimula los movimientos laborales y te trae las respuestas que te sirven. Confía en tu energía para abrir nuevas puertas. Sabes trabajar con dedicación.
Capricornio: La luna en Géminis te activa los desafíos y te asocias a quien te ama. Los proyectos compartidos tendrán un futuro muy sólido. Proyecto en desarrollo que crece mucho.
Acuario: Reconstrucción de la pareja gracias a la luna en un signo afín, hablas y te pones de acuerdo. Tu sinceridad será clave para fortalecer vínculos. Un plan familiar que te hace sentir bien.
Piscis: La luna en signo poco compatible te hará sentir un poco melancólico e inestable. Busca apoyo en lo creativo y en las personas que te inspiran confianza. Movimientos románticos con palabras bellas.
Fuente: Jimena La Torre.