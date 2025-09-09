Lee tu horóscopo diario del 9 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Activa la sabiduría de ser el mejor en lo que haces y genera la posibilidad de establecer mejores vínculos con las personas que tenés que liderar. La luna en tu signo te acompaña a brillar. Éxito en las competencias.

Tauro : El Portal 9/9 abre la puerta a transformar tu energía económica en algo muy productivo y positivo. Es tiempo de recoger lo sembrado. La luna en tu signo anterior activa la posibilidad de encontrarte con algo que habías dejado atrás. La sabiduría económica es un hecho ineludible.

Géminis : Este mágico día te abre puertas a tu sabiduría interior y te conecta con tu saber intuitivo. Elegirás a quien verdaderamente corresponda para estar junto a tu vida. Estás en un momento en el que sabes elegir con quién quieres estar y con quién no.

Cáncer : Este día tan especial abre puertas increíbles y mágicas para tu vida y realización material y profesional, un punto que quizás descartas o no tenías tan en cuenta. Toma las riendas de tu destino. El ejercicio físico y la recuperación de tu salud te hacen sentir un campeón.

Leo : Estas puertas mágicas de este gran día te ayudan a renovar tu fuerza física y decidir qué cosas tienes que dominar, en especial lo relacionado con tu salud y tus cuidados personales. Es indispensable que avances con calma, cuidando a los tuyos.

Virgo : El Portal 9/9 en tu signo te da la suerte de la sabiduría. Este será un gran día para abrir puertas que estaban cerradas y seguramente recibir recompensas que no esperabas. Revisa y chequea tu cuenta bancaria. Las ganancias económicas que sentías imposibles, hoy son posibles.

Libra : El Portal más importante, en tu signo anterior, te lleva a resolver situaciones que en el pasado creías imposibles de superar. Carta de la suerte: Nueve de Copas. El amor que tuviste en el pasado te ayuda a recomponer este presente.

Escorpio : El Portal en Virgo es excelente para conectarte con tu vida y tu sabiduría material, profesional y laboral. Es indispensable que analices tus cuentas, porque probablemente puedas organizar un lindo viaje. Estás en un tiempo en el que te priorizas para lograr tus éxitos personales.

Sagitario : El Portal en Virgo te obliga a ser más preciso al pensar en los proyectos a futuro. Es importante concretar y cerrar algunos temas administrativos antes de avanzar. Corta con lo que no te deja dormir en paz.

Capricornio : El Portal 9/9 es uno de los más sabios para tu vida y te ayuda a encontrar respuestas guardadas en tu interior, esas que nunca te animaste a decir. Es indispensable que hables con la verdad, porque se te escucha mucho.

Acuario : El Portal 9/9 es acorde a tu energía transformadora y transportadora, que ayuda no solo a vos, sino también a la sociedad a aceptar los cambios que se vienen. Las nuevas tecnologías avanzan y sos de los primeros en poder integrarlas. Estar en un plano laboral seguro te hace reconocer tu propia felicidad.