Lee tu horóscopo diario del 5 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con este eclipse reinarás en la vida amorosa, con intensidad y magnetismo especial. La pasión se convierte en tu mejor carta para conquistar sin miedo. Rey del sexo para conquistar territorios de pasión.

Tauro : El eclipse en Piscis despierta tu costado romántico y sensible, abriendo espacio para encuentros especiales. El amor se disfruta como un premio al esfuerzo y la paciencia. Triunfo en el sexo, superando las metas deseadas.

Géminis : El eclipse activa tu deseo de explorar lo nuevo y lo desconocido en el amor. Los reencuentros se sienten mágicos y abren puertas a pasiones intensas. Número uno en la pasión y el sexo, ganas más.

Cáncer : Con este eclipse se abren oportunidades para sanar emociones y dar más de ti en el amor. Reconoces lo que vale la pena y despiertas pasiones ocultas. Despiertas pasiones para animarte a todo.

Leo : El eclipse te da poder de decisión y magnetismo irresistible en el romance. Tu vida afectiva se convierte en un espacio de brillo y conquista. Tu vida afectiva es tu gran imperio.

Virgo : El eclipse en tu signo opuesto despierta atracción intensa y encuentros apasionados. Te dejas llevar por el deseo y descubres un nuevo fuego interior. Eres esclavo de la pasión que sientes.

Libra : Este eclipse trae conexiones inesperadas en reuniones y espacios sociales. Te animas a abrir el corazón y compartir momentos únicos con quienes te rodean. Para disfrutar de compartir un festejo de amor.

Escorpio : El eclipse potencia tu magnetismo y convierte tus emociones en pura intensidad. La pasión se vuelve doble y tu energía conquista sin resistencia. Recibes muchos premios por ser el mejor amante.

Sagitario : Con este eclipse se activan tus emociones más intensas y auténticas. Te animas a nuevos desafíos que encienden la chispa del romance. Guías a tu pareja por el camino de la pasión.

Capricornio : El eclipse despierta tu costado más seductor, con encuentros que parecen de película. El amor llega como una sorpresa y se convierte en tu refugio. Vives una película de amor.

Acuario : Este eclipse revela quién realmente merece tu amor y tu entrega. Te muestras con sabiduría y elegís con claridad a quien compartir tu energía. Sabiduría en el sexo.