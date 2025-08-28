Lee tu horóscopo diario del 28 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Realizas cambios laborales y cultivas tus deseos con la Luna en Escorpio. La rueda de la fortuna del dinero te acompaña. La intensidad emocional te impulsa a tomar decisiones firmes que abren nuevas oportunidades.

Tauro : La Luna en Escorpio te pide que te apoyes en tu pareja y aceptes ayuda para concretar tus metas. Firmeza en la economía. La confianza en otros puede ser la clave para estabilizar tu crecimiento.

Géminis : El trabajo y los deseos mejoran; la Luna en Escorpio está a tu favor en el amor. Tus proyectos avanzan con equilibrio a pesar de todo. La flexibilidad y el ingenio serán tus mejores aliados para avanzar.

Cáncer : La Luna en Escorpio potencia tu esfuerzo y te impulsa a crecer profesionalmente. Proyecto material que mejora con futuro. La disciplina te dará la seguridad que estabas esperando en tu carrera.

Leo : Lo que enfrentas ahora resulta ser lo mejor para tu evolución. Proyectas deseos laborales con la Luna en Escorpio. Recibes honores de la empresa en la que trabajas. Tu liderazgo será reconocido y traerá recompensas tangibles.

Virgo : La presencia de la Luna en Escorpio beneficia tu trabajo y junto a tu Sol das un gran salto. Sabes ordenar tu economía con triunfo. La constancia te permitirá disfrutar los frutos de tu esfuerzo con orgullo.

Libra : La Luna en Escorpio te conecta con tus deseos en lo laboral y lo romántico. Aumentan tus bienes y mejoras objetivos personales y económicos. La pasión y el equilibrio serán la clave de tus próximos logros.

Escorpio : La Luna en tu signo organiza tus deseos y los aplicas en tu trabajo. Aceptas un nuevo amor con mejores desafíos. Tu magnetismo personal atraerá experiencias transformadoras.

Sagitario : La Luna en Escorpio mejora tus planes en pareja y también en lo laboral. Premios laborales y nuevos proyectos. El entusiasmo te llevará a conquistar metas que parecían lejanas.

Capricornio : Con la Luna en Escorpio tu signo se destaca en el trabajo y brilla en lo personal. Juntas dinero y reinviertes. El esfuerzo sostenido comienza a rendir frutos de manera concreta.

Acuario : Con la Luna en Escorpio tu brillo se apaga un poco y algunos planes se frenan. Mucho trabajo con esfuerzo que te recompensa. No te desanimes: cada carga es una inversión hacia un futuro más estable.