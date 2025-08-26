Lee tu horóscopo diario del 26 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La presencia de Venus en Leo iluminará tu vida amorosa y te inspirará a expresar tu afecto con pasión y generosidad. Disfruta de momentos románticos y sé valiente al buscar el amor. Una chispa creativa también surge, ayudándote a mostrar tus sentimientos de forma auténtica y directa.

Tauro : Venus en Leo te infundirá un carisma magnético, lo que te permitirá atraer a otros con facilidad. Nutres tus relaciones. Aprovecha este magnetismo para fortalecer tus vínculos y abrirte a nuevas oportunidades afectivas.

Géminis : La entrada de Venus en Leo resaltará tu creatividad y te invitará a expresar tu amor y afecto de manera lúdica y espontánea. Diviértete y muestra tu lado más romántico. Tus palabras tendrán un encanto especial, capaces de enamorar y atraer admiración.

Cáncer : Venus en Leo despertará tu deseo de seguridad emocional y afecto genuino en tus relaciones. Expresa tu amor de forma generosa y busca el reconocimiento y la pasión. Este tránsito te anima a valorarte más y a dar espacio solo a vínculos que te nutran de verdad.

Leo : Con Venus en tu signo, irradiarás confianza y magnetismo y atraerás el amor y la admiración de los demás. Te conectas con tu propia autoestima. Tu carisma se intensifica y es un gran momento para disfrutar del romance y expresar tu autenticidad.

Virgo : La presencia de Venus en Leo te animará a abrir tu corazón y disfrutar de momentos románticos. Permítete ser vulnerable y experimenta el amor de manera apasionada. Dejar de lado el control será clave para vivir experiencias más sinceras y enriquecedoras.

Libra : Venus en Leo despertará tu deseo de disfrutar de momentos de diversión y romance en compañía de tus seres queridos. Aprovecha esta energía para cultivar la felicidad y el amor. También será un tiempo ideal para reconciliarte y fortalecer la armonía en tus relaciones.

Escorpio : La entrada de Venus en Leo puede intensificar tus relaciones y despertar una pasión ardiente. Profundizas en tus vínculos y vives momentos emocionantes. La intensidad emocional te impulsa a comprometerte más y transformar la forma en que amas.

Sagitario : Venus en Leo te invitará a expresar tu afecto y amor de manera audaz y directa. Serás valiente en tus relaciones y buscarás aventuras románticas. Viajes, encuentros o propuestas inesperadas traerán alegría y nuevas experiencias al corazón.

Capricornio : La presencia de Venus en Leo te inspirará a encontrar placer y alegría en tu vida cotidiana. Cultiva momentos de romance y disfruta de los pequeños momentos. Es un buen ciclo para reconocer lo que has logrado y compartirlo con quienes más amas.

Acuario : Con Venus en Leo disfrutas de la compañía de personas inspiradoras y encuentras formas únicas de mostrar tu amor. Te animarás a conectar con tu lado más creativo y expresivo en el amor. Tu originalidad será un imán y abrirá la puerta a vínculos que te llenen de entusiasmo.