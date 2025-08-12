Lee tu horóscopo diario del 12 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Es un día de armonizar lo laboral con tu bienestar interior. Evitá actuar por impulso, escuchá a tu entorno y respondé con claridad. Se abren puertas laborales y se ordenan tus finanzas. Este Sol te impulsa a formar vínculos de trabajo sólidos y encontrar con quién compartir logros y afectos.

Tauro : Las oportunidades laborales se multiplican, con fuerza para dar forma a proyectos estables. Buscás respuestas desde la calma, administrás bien tus recursos y se abren caminos nuevos. En casa llegan ideas frescas para reformar o estudiar. Vivís un momento cálido con tus seres queridos, disfrutando cada rincón de la vida cotidiana.

Géminis : Es tiempo de concretar esas ideas que venías madurando. Recibís el apoyo de tus vínculos, liderás con justicia y equilibrio. Contá con tus amigos y socios para avanzar. La administración financiera requiere orden, pero todo va tomando forma. Es una semana de claridad mental y empuje renovado.

Cáncer : El amor te rodea con calidez y orgullo: te motiva a dar lo mejor en lo que hacés. Los vínculos familiares se fortalecen, aunque tendrás que elegir a quién priorizar. Lo que sembraste empieza a crecer con orden. Apoyate en los tuyos y dejá que tu plan emocional florezca.

Leo : Encontrás el balance entre fuerza laboral y energía interior. Es un excelente momento para compras, ventas y oportunidades económicas. Tu misión ahora es acompañar y dejar brillar a quienes lo merecen. Pactás desde la comprensión y avanzás con paso firme en lo administrativo.

Virgo : Con tu fuerza práctica y perseverancia, se abren nuevas oportunidades laborales. Administrás tus recursos con inteligencia y serenidad. Te llegan merecidos reconocimientos, y tu trabajo comienza a dar frutos reales. Noticias familiares traen alegría. Vivís la vida con amor y gratitud.

Libra : Brillás por tu capacidad de diálogo, liderazgo y justicia. Tenés un rol clave en tu entorno laboral. Apoyate en tus amistades y preguntá todo antes de decidir. Delegar y dejar que alguien te ayude a organizar tus finanzas será clave. Semana ideal para compromisos importantes.

Escorpio : La energía emocional te llena de pasión y orgullo. Avanzás con seguridad, aunque deberás elegir con inteligencia entre familia y obligaciones. El trabajo se ordena, llegan propuestas y te enfocás en lo que importa. Tu visión se afina para ubicar cada pieza en su lugar.

Sagitario : Momento de equilibrar tu ímpetu con decisiones prácticas. Se ordena tu economía, surgen pactos y nuevos vínculos laborales. Algunas pausas se presentan, y te invitan a repensar prioridades. Tomá las oportunidades con serenidad y dejá que tu entusiasmo fluya en equipo.

Capricornio : La fertilidad laboral y material está en alza. Con esfuerzo y calma, todo lo que firmás se concreta. Administrás tus recursos con sabiduría, y recibís aplausos merecidos. El hogar se llena de alegría, incluso con noticias de nacimientos. Tu liderazgo se siente sin necesidad de alzar la voz.

Acuario : Liderás con pasión, sos el motor de tu equipo. Tus ideas impulsan al grupo y vos brillás con entusiasmo. Tiempo ideal para confiar en tus vínculos, contar con los amigos y avanzar sin culpa. Abrite a nuevas formas de hacer las cosas. Tu corazón sabe lo que quiere.