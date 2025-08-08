Lee tu horóscopo diario del 8 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna en llena en Acuario te da posibilidad de más comunicación e ideas en grupos. Ordenas la familia y repartes amor a cada cual lo suyo. Es buen momento para reuniones familiares, resolver diferencias y sembrar armonía emocional duradera.

Tauro : La luna llena te da magnetismo con la pareja. Puedes ver el amor de manera distinta. Sigue por el camino con pasión, los proyectos mejoran. Tu sensualidad crece y tu instinto amoroso te impulsa a apostar por relaciones más sólidas y profundas.

Géminis : Eres el mejor para tu pareja. Con la luna llena en Acuario eclipsas a los demás con tu inteligencia. Tu familia crece. Organizando un festejo. Hay reencuentros, celebraciones y emociones compartidas que fortalecen tus vínculos más cercanos.

Cáncer : La luna llena mejora la expansión de los proyectos a futuro. Triunfas en el amor y mejoras tus sueños de pareja. Se abren puertas nuevas si confías en tu intuición y compartís tus emociones de manera auténtica.

Leo : Tendrás las armas para sentirte una fiera con el amor y los planes de la pareja con luna llena. Sabiduría en el sexo y mucha pasión. Aprovechá esta energía para liderar con el corazón y encender la chispa en tus relaciones íntimas.

Virgo : Las actividades en grupo mejoran con luna llena en Acuario. Puede demorar o frenar las tecnologías. Demuestras cuánto amas a todos. Tu capacidad de servicio se multiplica y tus palabras llegan justo donde otros necesitan consuelo.

Libra : Satisfacciones con tu pareja, la luna llena te da felicidad y te sientes eclipsado por la pareja. Proyecto que se renueva y festeja. Es tiempo de reconciliaciones y de expresar con claridad lo que querés construir en el vínculo.

Escorpio : La luna llena en Acuario te ayuda a tener más comunicación con tus amigos, cambias lo que no te sirve. Disfrutas del amor. Hay claridad para tomar decisiones difíciles con el corazón, sin miedo a soltar lo que ya no suma.

Sagitario : La luna llena te ayuda a aumentar la confianza que él te ayude a cambiar. Atracción y poder en el amor concreto. El entendimiento con el otro mejora si hablás desde tu esencia y mostrás tu vulnerabilidad sin temor.

Capricornio : Merecidos éxitos en tu corazón y te hacen ver lo que te sirve esta luna llena. Usas tus armas seductoras para lograr mejoras personales. Podés avanzar sin rigidez, con más dulzura y receptividad, conectando con lo que te nutre.

Acuario : Renuevas los proyectos con la pareja con luna llena en tu signo. Empiezas un plan diferente. Tienes la rueda de la fortuna en la pareja. Es hora de compartir sueños, planificar a largo plazo y vivir el amor con más libertad emocional.