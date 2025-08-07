Lee tu horóscopo diario del 7 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mejora la energía y activa el trabajo y el amor, los obliga a levantarse. Lo que les dicen es cierto, acepten propuestas. Si toman la iniciativa, podrán abrir caminos nuevos que los impulsan hacia logros esperados y concretos.

Tauro : Se verá la gran transformación que vienen haciendo. Mejoran y cambian, salen del encierro afectivo. Reciben los llamados que están esperando. Es hora de dejar atrás la espera pasiva y comenzar a vivir las oportunidades que tanto desearon.

Géminis : Mejoran en amor y compromisos con luna en su signo amigo, cambiás lo que no va. Hacés apuestas diferentes. Lo que para otros es pérdida para ti es ganancia. Tu perspectiva fresca y distinta te permite ver tesoros donde otros solo ven desafíos o finales.

Cáncer : Algunas confusiones nublan tu día y tu razón. Necesitás poner paños fríos en el amor para calmar a todos. Recibís un premio por tus buenas acciones. La sensibilidad es tu mayor virtud, pero también requiere que te tomes un momento para ordenar tus emociones.

Leo : Tiempo de ordenar, de finalizar lo que no va y de resolver temas afectivos. Cortá por lo sano lo que no esté bien y renuévate. Las decisiones claras y valientes serán la clave para abrir una nueva etapa llena de brillo propio.

Virgo : Día ideal para apegarse a parejas o socios y dejar que ellos tomen las decisiones, sobre todo en el amor. Sale un viaje renovador energético corto. Confiar en los demás te puede aliviar la mente y darte nuevas ideas que te ayudarán a avanzar mejor.

Libra : Este día es muy bueno para terminar de comprometerte en un futuro verdadero con el amor. Lográs entrar a la empresa que tanto querés. Tu equilibrio emocional se traduce en pasos concretos hacia lo que querés lograr con seguridad.

Escorpio : La luna en el signo de Acuario te dejó poca energía, hoy es día de descanso y más análisis del amor. Necesitás un retiro espiritual obligatorio para renovarte. Un corte a tiempo con lo externo te permite conectar con lo interno y salir con más fuerza que nunca.

Sagitario : Con luna en Acuario te da éxito profesional. Luz y positividad de a dos. Dejás girar la rueda a tu favor y te acompaña según tus actos. El universo te responde según tus pasos: todo lo que das hoy puede multiplicarse muy pronto.

Capricornio : Surgen mejoras por la presencia de la luna en tu signo más amigo, debés activar tu lado más afectivo. Entre lo que dan y reciben en el amor surge la pasión. Las emociones que estaban dormidas comienzan a moverse y podés disfrutar de relaciones más intensas.

Acuario : Suerte y abundancia con luna en Acuario. El amor cambia y es súper positivo. Recibís más amor y mejores respuestas. Brillan y las relaciones públicas son su fuerte. Un día clave para mostrarte tal cual sos, porque tu autenticidad es lo que más atrae y transforma.