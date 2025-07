La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 22 hasta el 25 de julio del 2025.

LUNES

Aries: Un día para dar con el alma gemela o reencontrarte con alguien que te marcó. Te sentís completo y con ganas de compartir más de vos. Te apasionás con lo que hacés y además contagiás ese fuego a tu entorno, sumando confianza.

Tauro: Toques de suerte, los sentimientos te acercan a una aventura emocional distinta, más abierta. Alguien aparece para despertarte el deseo. La fortuna en el trabajo está de tu lado y también la fuerza para sostenerla a largo plazo.

Géminis: La luna en tu signo aporta diálogo y brillo, ideal para destacarte con tu voz e ideas. Atraés propuestas por cómo te expresás. Recibís la recompensa esperada y se abren nuevas puertas a futuro gracias a tu claridad y carisma.

Cáncer: Sentimientos claros que te ayudan a pasar el examen del amor con más entrega y profundidad. Hablá desde el corazón. Te animás a probar algo distinto y eso cambia el panorama afectivo. Se enciende la chispa.

Leo: Encontrás respuestas laborales entre tus amigos y eso reafirma tu confianza. Aceptá la ayuda que te ofrecen sin dudar. De quien menos esperás es quien más te admira y eso te devuelve seguridad y motivación.

Virgo: Las oportunidades que perdiste reaparecen con más claridad, ahora mejor alineadas con tu presente. Te sentís enfocado. Festejos y encuentros te muestran que vas bien. Una charla trae buenas noticias.

Libra: La luna en Géminis te ayuda a terminar lo pendiente y liberar energías. Día ideal para tomar decisiones importantes. Te recostás en el éxito y conectás con el bienestar físico y emocional que venís buscando.

Escorpio: Brillás con tu pareja y te hacés notar en espacios donde querés estar. Vuelve alguien que fue importante. Sos un faro para otros y ahora también para vos. Volvés a creer en tu propio brillo.

Sagitario: Hoy la familia te da contención. La alegría aparece desde lo simple y volvés a sentir entusiasmo genuino. Solo ves lo que querés ver, pero eso también es elegir tu energía. Aprovechá tu optimismo.

Capricornio: Desafíos con ideas nuevas te sacan de la rutina. Ideal para activar eso que venías postergando hace tiempo. El trabajo te acompaña, pero también la posibilidad de expandirte hacia nuevos rumbos.

Acuario: Activás el trabajo desde casa o desde espacios más auténticos. Proyectos creativos toman forma hoy. Viajes inesperados o cambios de planes que terminan siendo justo lo que necesitabas.

Piscis: El amor necesita diálogo y paciencia. Decí lo que sentís con claridad para que todo se acomode. Una charla a tiempo renueva la energía del vínculo y fortalece la confianza entre ambos.

MARTES

Aries: El sol en Leo te da brillo y capacidad para ser mejor en lo que quieras hacer ahora. Se abre tu mundo a los romances. Tus emociones van a estar más intensas, y eso te permitirá conectar desde otro lugar. Excelente pareja de sexo, todavía te quedan frutos por probar. Aprovechá este momento para disfrutar sin culpas.

Tauro: Con sol en Leo, excesos de trabajo y de relaciones laborales nuevas. Los mails van y vienen con respuestas acordes a tus necesidades. Se te presentarán oportunidades para destacarte si lográs dejar atrás la comodidad. Tus palabras son verdaderas y justas. Usalas para poner límites que venís postergando.

Géminis: Triunfas en un trabajo y te llevas sorpresas inesperadas. Las propuestas del amor te dejan sin aliento y te animas a irte en un viaje loco con el sol en Leo. Esta energía te conecta con la alegría y te devuelve el deseo de jugar. Eres la estrella de las comunicaciones y las relaciones públicas. Tenés luz propia, y eso hoy se nota.

Cáncer: Planificas un viaje o una escapada con tu pareja a un lugar cercano y tranquilo. Harás todo para satisfacer tus deseos laborales con sol en Leo. También podrías cerrar tratos importantes o firmar papeles. Harás una pequeña inversión para la compra de un auto. Lo material se vuelve una prioridad, pero hay que medir bien.

Leo: Día para comenzar a relacionarte por trabajo con personas que sólo eran amigas. Retorna un amor olvidado con sol en tu signo. Te sentís más fuerte, más vos, y eso atrae oportunidades. Sabes que debes cambiar tu forma de relacionarte con el dinero; evita los excesos. Tu estabilidad depende de cuánto puedas soltar el control.

Virgo: El sol en Leo frena tus planes de realización material y te da la posibilidad de contar con el otro siempre cerca. Aunque no esté todo claro, tus vínculos van a darte sostén. Te preocupa la salud de un varón cercano. Ayúdalo para que vaya al médico. Es momento de estar presente.

Libra: La energía del sol en Leo hace que sea un día bastante activo. Sostente firme en tus decisiones de amor. Hay cosas que solo vos sabés, y nadie puede elegir por vos. Es tiempo de silencio y encuentro con tus propias ideas. No te apures en dar explicaciones.

Escorpio: Se terminan los mareos y logras tomar decisiones entre lo que te sirve y no para tu futuro material. No tendrás preocupaciones con el sol en Leo. Algo se ordena en tu interior y todo empieza a fluir. Cuídate de los lugares de poder. No te involucres en juegos ajenos que no te corresponden.

Sagitario: El sol en su amigo Leo les da una cualidad extra para marcar territorios laborales y defender su posición con autoridad. Te sentís más creativo, con ganas de avanzar sin tantas dudas. Sabiduría en el dinero. Elegí con quién compartís tus logros.

Capricornio: El sol en Leo te activa de una manera especial para el amor y te da un toque de suerte extra para armar viajes a futuro. También podés abrirte a una nueva forma de amar. El rey del sexo enciende tu vida marcando territorio apasionado. Confiá en lo que estás sintiendo.

Acuario: Empiezas planes nuevos en el trabajo, te animas a cualquier trabajo por pesado que sea con sol en Leo. Te animás a más en el amor con luna en oposición. Tu intuición te guiará hacia la mejor opción. Tienes la rueda de la fortuna en el amor si te animas a cambiar. No temas mostrarte vulnerable.

Piscis: El sol en Leo te da la posibilidad de recuperar amores reales. Cierras ciclos laborales y sientes que puedes ir por nuevos proyectos. Estás más claro que en otros momentos y eso te da firmeza. Tienes que dejar que las cosas pasen. Todo llega si sabés esperar con los pies en la tierra.

MIERCOLES

Aries: Cambios en la familia con luna en Cáncer. Tus padres toman un lugar importante, se activan recuerdos, emociones profundas y temas del pasado que reaparecen. La justicia a favor en los proyectos de pareja, lo que parecía oculto se resuelve y todo vuelve a su cauce.

Tauro: Aumenta la popularidad en lo laboral. Tomás unas clases que te faltan para terminar un proyecto y te destacan por tu esfuerzo, se reconoce tu constancia. Número uno en el amor y en la capacidad de dar, la ternura gana protagonismo y la empatía se multiplica.

Géminis: Sacrificios por alguien querido que te necesita. Hoy es importante estar al lado de la persona que amás, tu presencia será clave para sanar vínculos. Tu magia en el diálogo abre caminos, usá tus palabras para construir puentes y no para cerrarlos.

Cáncer: Cambios repentinos en el trabajo. Lográs desafiar un proyecto complicado con éxito gracias a la luna en tu signo, que te da claridad y garra. Dejá que las cosas pasen, confiar en los ciclos será tu mayor fortaleza y lo notarás pronto.

Leo: Combinación ideal para el amor. Para que en pareja disfruten de un romance nuevo o retomen la conexión desde un lugar más verdadero. Todo lo que querés en el amor puede ser posible hoy, el corazón marca el rumbo y vos te animás.

Virgo: Todo lo que pase lo llevás con alegría. Un proyecto laboral nuevo se puede ahora si bajás un poco la exigencia y confiás más en tu intuición. La sabiduría y el amor están en tu vida ahora. Compartí lo que sabés y dejate querer.

Libra: Intercambio de proyectos y palabras, hoy la luna en Cáncer demora tus acciones pero todo se acomoda al final si tenés paciencia. Tenés el mundo en tus manos, lo que querés tener lo podés tener si perseverás y te enfocás.

Escorpio: Tu pareja te apoya en tu profesión. Hoy con luna en Cáncer todo mejora y podés hablar desde el corazón sin miedo a ser juzgado. Un viaje une la pareja para un proyecto de dinero, lo emocional y lo práctico van de la mano hoy.

Sagitario: Esclavitud laboral que te sirve para el futuro. Das la vida por tu carrera para destacarte, pronto verás los frutos de tanto esfuerzo. La rueda de la fortuna en el trabajo en lo que estás haciendo ahora, mantené el ritmo con foco.

Capricornio: Gente que querés mucho está alejada, es tiempo de que tomes la iniciativa y te acerques sin miedo ni orgullo. Rueda de la fortuna en la acción, la voluntad y el trabajo, vos sabés lo que hay que hacer aunque cueste.

Acuario: Hacés algo personal que te ayuda a elevarte, te sentís más cerca de lo que querés lograr y todo empieza por vos y tu constancia. Sos una persona que con su brillo ilumina a los demás, no apagues tu propia luz ni postergues tus deseos.

Piscis: Día de bienestar, la luna en Cáncer te acerca a los tuyos. Decorás tu hogar con todo lo nuevo y sentís que volvés a tu centro. Rompés estructuras, cambiás tu cabeza y dejás atrás lo que ya no sirve, animándote a una nueva versión.

JUEVES

Aries: Es posible divertirte y encontrar creatividad en lo que hacés con esta luna nueva, especialmente en actividades grupales o creativas. Una propuesta distinta te abre la cabeza. Proyectos de mejoras en tu trabajo, todo se activa si ponés entusiasmo y confiás más en tu estilo propio.

Tauro: La luna nueva te da la posibilidad de saber lo que querés, y tomar decisiones con claridad emocional. También se acomodan algunas prioridades. Equilibrio laboral, económico y justicia a favor, si actuás con compromiso y no postergás más lo inevitable.

Géminis: Un nuevo amor aparece en tu lugar de trabajo o en actividades cotidianas. Es posible que te sorprenda alguien cercano que no habías notado antes. Haciendo posible que el amor dé sus frutos con alegría y compartiendo, lo familiar cobra fuerza y se valora más.

Cáncer: La luna nueva te ayuda a hacer amigos en el trabajo y crear nuevas redes de contención. Es un buen momento para pedir apoyo y confiar. Tiempo en el que la inversión es el trabajo, inversión y proyectos con visión a largo plazo y más autonomía.

Leo: Con la luna nueva en tu signo podés renovar tu energía y atraer nuevas oportunidades profesionales. La confianza en vos hace que todo fluya. Una persona te ayuda a armar un proyecto a largo plazo, y florecen las ideas con una fuerza imparable.

Virgo: La luna nueva mejora la relación con tus amigos o socios, y te da claridad para seguir. Es un buen día para ordenar tus vínculos. Organizás una inversión para tu trabajo, sumando estructura a tus ideas y mostrando liderazgo natural.

Libra: Decidís aceptar ofertas laborales con tu pareja o en dupla, te animás a más gracias al contexto emocional. Una charla te da la pauta. En el lugar que necesitás, encontrás contención afectiva, y seguridad práctica que te da estabilidad real.

Escorpio: La luna nueva te invita a esperar y no precipitarte en temas del corazón. También podés rever decisiones que ya dabas por cerradas. El trabajo te da la posibilidad de guardar dinero, y proyectar en silencio sin revelar todo de entrada.

Sagitario: La luna nueva te anima a concretar un nuevo amor y a confiar en el futuro con mayor apertura. La sinceridad va a ser clave. Te animás a competir por un nuevo desafío laboral con éxito, adaptándote al cambio sin perder el entusiasmo.

Capricornio: La luna nueva mejora tus objetivos de abundancia y ayuda a concretar propuestas de asociación. Te conviene delegar un poco. Éxito material y encuentros positivos con personas de poder que valoran tu esfuerzo y tu constancia.

Acuario: Se demoran los planes, pero si confiás en tu equipo y te apoyás en los demás, todo se acomoda. No te cierres por orgullo. El éxito asegurado para compartir, si hay apertura emocional real y dejás de suponer lo que no se dice.

Piscis: La luna nueva mejora los proyectos de sociedades y el diálogo entre distintas partes o intereses. Escuchá más sin interrumpir. Lo que querés tener es tu empresa y lo lograrás con voluntad y constancia, incluso si el camino no es tan lineal.

VIERNES

Aries: Te destacás con la luna en Leo y ayudás a tus socios en un proyecto laboral que promete. Te sentís más seguro y proactivo. Empezás un plan en tu casa a largo plazo que te dará estabilidad y orgullo por tu esfuerzo sostenido.

Tauro: Con luna en Leo, tu ser más poderoso aparece y lo aplicás con sabiduría en tu entorno cercano. Todo se ordena con más soltura. El dinero te da tranquilidad y un respiro para pensar con calma lo que sigue sin correr detrás del reloj.

Géminis: La luna mejora tu rendimiento laboral y te llena de entusiasmo para buscar nuevos caminos. Se activa tu costado más curioso. Desafíos personales y laborales que podés sortear si confiás en vos y no bajás los brazos tan rápido.

Cáncer: Una sorpresa cambia tu día y te empuja a tomar decisiones importantes sin miedo. Te alineás con lo que sentís de verdad. Tus intuiciones son favorables y das en la tecla para lograr algo importante que estabas postergando.

Leo: Con la luna en tu signo, es un gran momento para activar proyectos y liderar desde el corazón. Tu energía contagia.Ganás con las inversiones y llegás a un triunfo que esperabas hace tiempo con paciencia y entrega.

Virgo: Excelente día para el trabajo: aparecen más oportunidades de las que esperabas, y bien concretas. Se abren puertas nuevas. Organizás un nuevo proyecto que te expande laboralmente de forma sólida y con estrategia clara.

Libra: La suerte te acompaña en las asociaciones laborales, y revisás acuerdos con una nueva mirada. Estás más centrado. Premio merecido que te impulsa a seguir con más seguridad en vos mismo y confianza en tus ideas.

Escorpio: Es un día clave para ordenar el trabajo y animarte a emprender algo diferente. Vuelve una motivación que faltaba. Recibís reconocimiento merecido y una propuesta que puede prosperar si le das el valor que merece.

Sagitario: Tu trabajo en equipo requiere tacto, pero se concreta lo que venías esperando. Hoy podés ver avances reales. Pequeños logros laborales que te hacen avanzar sin perder tu esencia ni tu alegría característica.

Capricornio: Los proyectos se iluminan y aparece alguien clave que te da una mano para crecer. Es momento de delegar más. Aparecen ganancias laborales y mayor independencia en lo profesional, gracias a tu constancia.

Acuario: La espera terminó, lo que no se dio hasta ahora no se va a dar, y eso es liberador. Se activa un nuevo ciclo. Tu fuerza está en tu inteligencia para adaptarte y crear nuevas oportunidades que te representen mejor.

Piscis: Encontrás una salida distinta y un proyecto de viaje que te devuelve la inspiración. Se renueva tu entusiasmo. El poder está en los nuevos planes y hacés inversiones con mirada a futuro sin miedo al cambio.