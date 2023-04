Yasmín Corti quedó eliminada de El Hotel de los Famosos 2 por tercera vez: "Fue una experiencia maravillosa"

Luego de un arduo desafío en el que dirimió su permanecía con Damián Ávila, Yasmín Corti se convirtió en la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos 2, en medio de las instancias finales para que se conozca quién será el gran ganador de esta edición.

“Lamentablemente Yas, tu aventura llegó hasta acá y tenés que abandonar el Hotel”, fue el anuncio que hizo Carolina “Pampita” Ardohain, antes de que la participante tenga abandonar el programa de eltrece.

Fue entonces que la bailarina se despidió de sus compañeros: “Sinceramente, no me puedo quejar. Fue una experiencia maravillosa. Estoy en paz y contenta, porque yo no me llegaba ni a ser finalista”.

Más sobre este tema Desconsolado llanto de Yasmín Corti al ver una foto de su papá en El Hotel de los Famosos 2: "Le agarró covid y lo perdí en la pandemia"

“Para mí, el premio es el aprendizaje. Fue un desafío, no solo en los juegos, sino las pequeñas grandes cosas como cuidar un lugar, lavar y cocinar; y me subió la energía vital estar acá. Estoy feliz, feliz, feliz. Yo creo que el Hotel es un antes y un después en la vida de cada uno, sin dudas”, cerró Yas, agradecida por la experiencia.

Más sobre este tema Yasmín Corti fue eliminada por segunda vez en El Hotel de los Famosos 2: Enzo Aguilar le ganó un duelo atípico

LA DUDA DE DAMIÁN ÁVILA SOBRE CÓMO SEGUIRÁ SU RELACIÓN CON ROCÍO MARENGO TRAS CULMINAR EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Triste por la partida de Rocío Marengo después de decidir abandonar El Hotel de los Famosos 2, Damián Ávila abrió su corazón en una profunda charla con Chino Leunis.

Todo comenzó cuando el conductor indagó al participante por sus sentimientos hacia su excompañera en el reality de eltrece: “¿Qué te pasa con Rocío? Porque tuvieron un vínculo y, cuando estaban en el mejor momento, ella se tuvo que ir”, expresó.

Tras escucharlo, Damián se sinceró ante las cámaras: “Es muy loco, Chino, porque sí. Pienso todo el tiempo en eso y digo ‘¿cómo va a seguir afuera?’. Ella ya se fue hace mucho tiempo y yo no sé si me está esperando o no”.

Más sobre este tema La fuerte advertencia de Rocío Marengo a Damián Ávila en El Hotel de los Famosos 2: "Andá avisándole a tus chicas que tenés novia"

“A ver, cuando se fue me dijo ‘te voy a esperar’, ‘quiero seguir conociéndote’, ‘quiero que nos sigamos conociendo’. Pero no sé qué puede estar pasando afuera”, cerró Ávila, ansioso por qué futuro le espera con Rocío cuando culmine el programa.