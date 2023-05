Yanina Latorre cruzó enojada a la Negra Vernaci, tras sus ataques: "¡Acá la única yarará sos vos!"

Las ironías de Elizabeth Negra Vernaci (61) para referirse a Marixa Balli (53) enardecieron a Yanina Latorre (54), quien salió a cuestionarla al hueso luego de que la locutora la trate de "yarará".

"¡Acá la única yarará sos vos! Criticás a la gente por ideología y después me mandás mensajitos de que tenés buena onda, y me mandás selfies con mi mamá", replicó la panelista de LAM furiosa.

Entonces, continuó: "A mí me gusta todo lo que le suma al programa. Yo me considero tan grosa que no compito con nadie y cada una ocupa su lugar, está para algo. Yo lo que combato es la mentira, la traición y todo lo que no le suma al programa".

"Por algo estoy acá hace ocho años y me va tan bien. Te mando un beso y hacé algo para que te nombren por tu laburo, no por hablar mal de otras mujeres, reina. No servís para nada. Pedazo de mier…", defenestró Yanina Latorre a Elizabeth Negra Vernaci.

YANINA LATORRE RESUMIÓ LA SUPUESTA BRONCA DE ELIZABETH NEGRA VERNACI CON ELLA

"Tiene el resentimiento de las que ya les pasó el cuarto de hora, porque ya nadie la nombra. Si no la nombramos acá, porque nos pega todos los días. Nos pega porque sabemos que contesto", había comenzado la panelista de LAM.

"Ya hace una semana que me está pegando. No le contesté la semana pasada. Me pegó por lo de la China. Porque a ella le molesta que nosotros contemos quién garcha con quién", siguió.

Al final, Yanina Latorre chicaneó a Elizabeth Negra Vernaci: "Pero vos te hacés eco en tu programa y también estás hablando del garche ajeno. Es lo mismo. No sé de dónde sacaste que me molesta la Niña Marixa, que es hermosa".