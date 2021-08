Yanina Latorre contó la reacción de Celeste Cid por contar su experiencia como vecina de Chano: "Me llamó muy molesta"

Yanina Latorre confesó que Celeste Cid le escribió por privado tras contar una experiencia que pasó como vecina de Chano Charpentier mientras estaba de novio con la actriz. En Los Ángeles de la Mañana, la angelita relató una experiencia que tuvo con el músico tiempo atrás cuando la intérprete también consumía estupefacientes, lo que molestó a Celeste.

“¿Te llamó Celeste Cid?”, le preguntó Ángel de Brito a la panelista, quien explicó: “Me escribió Celeste Cid muy molesta, le quiero contestar bien porque yo creo que ella leyó lo de las redes, no me escuchó hablar a mí. Las fanáticas me empezaron a decir ‘ella es buena madre’ y yo ya lo sé. ¿Qué tiene que ver eso con un momento de tu vida?”.

Esta polémica se desató luego de que la panelista, que en ese entonces vivía en el mismo edificio que el cantante, revelara en la emisión de eltrece un suceso que involucró también a Cid en el que terminaron echándolo entre todos los vecinos por los disturbios. “Era un tiempo en el que estaba con Celeste Cid, y para estar con alguien así tenés que estar en la misma vida”, había dicho Yanina.

El problema fue cuando Latorre habló del hijo de la actriz: “En ese momento, el nene de ella, de Celeste Cid, se pasaba todo el tiempo en el garaje del edificio jugando a la pelota con la chica que lo cuidaba porque ellos estaban encerrados muy mal”.

Estas declaraciones fueron las que provocaron el enojo de Celeste Cid, a quien Yanina Latorre quedó en contestar. “Le quiero responder bien. No dije nada raro. Yo conté lo que pasaba, no emití opinión de esto. Yo siempre digo, mirá el programa, mírame, y después charlamos”, finalizó la angelita.