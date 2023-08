Yanina Latorre contó qué exnovio de una famosa quiso conquistarla: "Me mandaba flores y una virgen"

Yanina Latorre contó en El Diario de Mariana que el exnovio de Vicky Xipolitakis, José Ottavis, intentó conquistarla y reveló qué le mandaba de regalo a su lugar de trabajo.

“¿Nunca se te dio por mirar intensamente a otro tipo?”, le preguntaron y la panelista contestó: “No, yo soy fiel pero no porque soy buena, sino porque no me interesa”.

“Nadie me mueve la libido. Si Diego se muere no sé con quién gar...”, dijo entre risas y Mariana Fabbiani le comentó: “Pero debes tener hombres que te tiran onda”.

“Sabes que no… para mi soy tan jodida que la gente tiene miedo, una sola vez me tiró los perros este que era novio de Xipolitakis, el político”, reveló entonces.

Al final, recordó con humor: “Ottavis. Por Dios, le puse ‘jajajaja loco que te pasa’, me mandaba flores, una virgen al canal, se hacía el místico…”.

YANINA LATORRE, SINCERA SOBRE SU VÍNCULO CON DIEGO LATORRE "VIVIMOS PELEADOS"

Yanina Latorre habló de todo en su visita al programa de Mariana Fabbiani y reveló cómo es su vínculo con su marido, Diego.

“¿Cuánto duran las peleas?”, le consultó la conductora y ella contó: “Estamos locos y hace 30 años que estamos casados, entonces me olvido y llego a casa y le hablo”.

Al final, Yanina confesó a pura risa: “Vivimos peleados, pero en los viajes nos llevamos re bien pero después llegamos y ya no lo quiero ni ver, es muy pesado”.