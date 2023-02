Ximena Capristo y un filosísimo dardo a Agustín tras salir de Gran Hermano: "Es un delirante y se cree algo que no existe"

En medio de un intenso debate que se dio en Gran Hermano, la noche de los ex, Ximena Capristo y Agustín Guardis –el último participante en salir del reality de Telefe- mantuvieron un tenso cara a cara en vivo.

Todo comenzó cuando Ximena analizó la actitud de Agustín al hablar de su juego en el programa y definirse como uno de los mejores estrategas: “Agus, sos bastante arrogante. Dentro de unos meses, cuando todo esto pase y la gente te siga reconociendo en la calle, eso es lo que vos tenés que llevarte, la humildad no la arrogancia que hoy tenés y te creés que sabés todo”, lanzó.

“Supuestamente creés que sos un recordado en Gran Hermano. La recordada en este Gran Hermano va a ser Coti porque fue una gran jugadora, va a ser Thiago porque la luchó a full y van a ser otros. A vos te van a recordar por haber gritado ‘Marcos’”, agregó, sin filtro.

Tras escucharla, el joven recogió el guante y respondió: “A mí me van a recordar por todas las cosas que hice dentro de la casa. Si me atacan, respondo”. Por último, Capristo cerró, filosa: “Agustín deliró, digamos las cosas como son. Para mí, es un delirante y se cree algo que no existe. Dijo que este Gran Hermano es ‘chato’, ¿cómo va a decir eso de sus compañeros?”.

AGUSTÍN GUARDIS SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO ELIMINADO DE GRAN HERMANO 2022

En una nueva gala de eliminación en el que Daniela, Lucila –más conocida como La Tora- y Agustín debieron dirimir su permanencia en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro reveló cuál fue la decisión del público.

En primer lugar, el conductor del reality de Telefe contó que la persona en tener la menor cantidad de votos para irse de la casa fue La Tora, quien no pudo evitar romper en llanto al enterarse de la noticia.

Fue entonces que, antes de culminar con el ciclo, Del Moro develó el misterio: “Quien debe abandonar la casa es… ¡Agustín!”, expresó el presentador, previo a que los hermanitos abracen y se despidan de su compañero.