Ximena Capristo, cerca de Silvina Luna y furiosa con Aníbal Lotocki: "El tipo mató a un montón de gente"

A un mes y medio de la internación de Silvina Luna, Ximena Capristo fue a visitarla al Hospital Italiano y expresó su bronca sin filtros contra Aníbal Lotocki, cirujano acusado de mala praxis.

"Fue increíble la mejoría que tuvo de un día para el otro", dijo la actriz en nota con LAM.

Agradecida a la gente que rezó por Silvina y le envió buena energía, Ximena continuó: "Ella era una mujer sana, nunca tuvo ningún problema".

Acto seguido, la notera de Ángel de Brito puso en escena a Aníbal Lotocki: "¿Sentís que se hizo Justicia? Salió la inhabilitación a Lotocki para que no pueda ejercer".

"¡Tiene que estar preso! ¿Solo la inhabilitación? No me parece que haya que conformarse con eso. El tipo mató a un montón de gente". G-plus

Con bronca, Capristo respondió: "¡Pero tiene que estar preso! ¿Solo la inhabilitación? No me parece que haya que conformarse con eso. El tipo mató a un montón de gente".

"Todas las mujeres que se hicieron esto, famosas y no famosas, tienen una bomba en su cuerpo, a algunas no les detonó y ojalá que no le pase más a nadie", expresó Ximena, con contundencia.

XIMENA CAPRISTO DIO DETALLES DE SU VISITA A SILVINA LUNA

"¿Tuviste la oportunidad de verla? ¿Ella te reconoció?", le consultó la cronista de LAM.

"Sí, sí. Dialogamos. Ya no tenía el respirados. Hablaba despacito", respondió Capristo, emocionada por la mejoría de su amiga.

Y detalló: "La abrazamos, la besamos. Nos reímos. Estamos ahí, acompañándola".

ANÍBAL LOTOCKI, ACUSADO DE MALA PRÁXIS POR SILVINA LUNA

El 13 de junio Silvina Luna ingresó a la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, donde luchó por su vida durante un mes.

En ese delicado marco, la presunción de mala praxis de Aníbal Lotocki fue puesta en escena y el cirujano fue finalmente inhabilitado para ejercer la medicina.

En 2010, Lotocki le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en los glúteos y muslos a Silvina. Esto le habría provocado una hipercalcemia e insuficiencia renal.

Afectada su salud, Luna comenzó tuvo que empezar a dializarse y deberá ser trasplantada del riñón.