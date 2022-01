Wanda Nara contó por qué lo perdonó a Mauro Icardi y apuntó a la China Suárez: "Existe gente mal intencionada"

Los ecos del escándalo que surgió entre Wanda Nara y la China Suárez a raíz de una serie de mensajes que la actriz intercambió con Mauro Icardi todavía resuenan en la memoria de los seguidores de ambas.

El litigio entre ambas mediáticas generó cientos de notas en los sitios de espectáculos y en la TV, pero todavía hay gente que no entiende por qué Wanda regresó junto a Mauro y aprovecha cualquier oportunidad para preguntárselo en las redes.

“¿Por qué le perdonaste esa infidelidad a Mauro, más que no pasó, tuvo la intención?”, fue la pregunta de un seguidor de Nara en una ronda que organizó en Instagram. “Porque si no pasa no es. Y si te lo cuentan es arrepentimiento”, le contestó Wanda.

WANDA NARA EXPLICÓ POR QUÉ PERDONÓ A MAURO ICARDI TRAS SU INFIDELIDAD

“Además, creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento. Odio la soberbia, la mentira y la envidia”, agregó Wanda, poniendo énfasis en algunos de los defectos con los que se la asoció a la China Suárez tras su entrevista con Alejandro Fantino.

“Porque una familia por estas cosas no se debe romper. El amor de una familia es más grande que algunas cosas”, continuó Wanda, y apuntó nuevamente contra la China: “siempre existe gente mal intencionada, y todo sirve para algo”, escribió.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea”, cerró Wanda Nara sobre la decisión de Mauro Icardi de arrepentirse de su affaire con la China Suárez y reconciliarse con su familia.