Virginia Gallardo defendió a Tomás Holder y fulminó al programa de Georgina Barbarossa

El desplante de Tomás Holder a Georgina Barbarossa en su ciclo matinal marcó un nuevo hito en la incipiente carrera mediática del ex participante de Gran Hermano que, a tres días de su salida, sigue generando sentimientos encontrados, como los de Virginia Gallardo, que lo defendió en Intrusos.

Virginia se mostró “analítica con la situación. “Primero: ¿puede este muchacho no conocer a esta gente? ¡Sí! Hay otra vida, hay otro mundo. Puede conocer a gente joven que tampoco conocen ustedes de redes sociales”, les dijo, empática, a sus compañeros.

“Hay algo que tiene que ver con la educación, porque nos puede haber pasado que vamos a ciertos lugares y no nos acordamos de los nombres de algunas personas, pero no te hacés el que decís ‘¿Quién sos?’”, la cuestionó Flor de la Ve.

VIRGINIA GALLARDO SE MOSTRÓ EMPÁTICA CON TOMÁS HOLDER TRAS EL DESPLANTE DEL JOVEN A GEORGINA BARBAROSSA

Virginia no se quedó atrás y por eso justificó su postura. “Yo lo vi jocoso, es parte de su personaje. Y otra cosa: mucho libro, mucha facultad, pero la gente adulta y los que estamos acá como panel sabemos que, en principio, el respeto empieza por casa, y la que le dice ‘idiota’ es Nancy Pazos”, dijo, generando la indignación de Pablo Layús.

“Pero Virginia: ¿vos estás defendiendo a un tipo que por redes sociales hace unos videos que son horribles, se ha burlado de todo el mundo, entra a los programas de esta manera soberbia?”, le preguntó el periodista cordobés.

“Yo no defiendo nada, no es santo de mi devoción Holder, pero entiendo que tiene 21 años”, agregó Virginia, haciendo que Maite Peñoñori le recuerde que cuando el joven “firmó contrato para entrar a Gran Hermano, el combo es ir a toooodos los programas que te piden que vayas, que salen por televisión, no por Tik Tok”.

“La educación empieza por casa y a mí me hubiera encantado a los 21 años haberme levantado de un móvil cuando me sentí lastimada”, cerró Virginia, muy en sintonía con el sentimiento de indignación que adujo Tomás Holder al querer irse de A la Barbarossa.