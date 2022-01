El video a puro romanticismo de Nicole Neumann con Manu Urcera en Punta del Este tras el escándalo: asado en familia y muchos mimos

Pese a que el escándalo que se desató hace pocas horas en la Argentina tras salir a la luz una supuesta captura de una conversación que habría mantenido Manu Urcera con otra mujer y que probaría su infidelidad a Nicole Neumann, en Punta del Este parece no haber hecho mella estos rumores en la pareja.

Así quedó demostrado en los posteos que la modelo y el piloto compartieron en las redes donde se los ve disfrutando de sus vacaciones en Uruguay junto a Allegra, Indiana y Sienna, las hijas que la top tuvo con Fabián Cubero.

Además, Urcera también dio pistas de que su noviazgo sigue viento en popa tras subir a Instagram Stories un video a puro mimo con Nicole mientras esperan para deleitarse con un asado que preparó el papá de José Manuel y donde también se la ve a la mamá con un plato de comida.

En Intrusos, Melina Eugster –la supuesta tercera en discordia y protagonista de la conversación que habría mantenido con Urcera- había hablado por primera vez de esta polémica de la que se hicieron eco todos los medios: "Lo que puedo decir de él es que no nos vimos, no pasó nada. Eso sí que no", aseguró la de modelo de Carmen de Patagones en un audio que le envió a la producción.

“Lo conozco a Manu de las carreras, de hace mucho porque soy modelo desde muy chica", cerró la promotora de automovilismo aclaró su vínculo con el piloto.