Verónica Varano se separó de Martín Lombardero, tras 12 años de matrimonio: "No es una crisis, es una separación de hecho"

En pleno aislamiento y tras 12 años de casados, Verónica Varano y Martín Lombardero decidieron separarse. Así lo confirmaron Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del espectáculo (Crónica).

"Estamos ante el fin de una pareja. No es una crisis, es una separación de hecho", informaron en el programa de espectáculos. E hicieron hincapié en que ya no están conviviendo: "Cada uno vive en su domicilio particular".

"Hasta hace poco tenían la libreta roja en el cajón. Estaban casados legalmente", detallaron. Y dejaron muy en claro que "se terminó el amor".

Además, remarcaron que ella personalmente les confirmó la información de que ya no está en pareja con el cardiólogo y exrugbier.

¡No va más!