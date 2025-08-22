Oscar Ruggeri volvió a ser protagonista en la televisión, esta vez no por sus opiniones futboleras sino por una divertida confesión sobre sus redes sociales.

En el programa F90, el ex defensor campeón del mundo en México 86 contó que recientemente perdió varios contactos en Instagram de manera inesperada.

Según relató, mientras intentaba usar la aplicación, terminó presionando botones sin darse cuenta y, sin querer, comenzó a dejar de seguir a diferentes cuentas. “Me borraron un montón, se ve que yo toco seguir y no me doy cuenta. Me agarraron las chicas –mi hija y mi mujer– y me borraron una banda que seguía yo y ni sabía”, comentó entre risas.

LA LLAMATIVA ANÉCDOTA DEL CABEZÓN RUGGERI

La anécdota surgió luego de que un cronista le pidiera que lo siguiera en redes. Entre bromas, Ruggeri se negó y aprovechó para detallar la situación, que derivó en carcajadas del resto del panel.

Sebastián Vignolo, conductor del ciclo, y sus compañeros lo chicanearon con la posibilidad de que hubiera dado “likes” por error o que la lupa de búsqueda revelara sus intereses, algo que el “Cabezón” aseguró desconocer: “La lupita no sé ni dónde está”, lanzó para rematar.