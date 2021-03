Vero Lozano habló de la maternidad y contó por qué no decidió seguir agrandando su familia: "Fui mamá a los 39"

En la televisión como en su vida personal, Verónica Lozano (50) vive un gran momento convertida en una de las grandes conductoras de nuestro país y feliz por su matrimonio con Corcho Rodríguez y su hija, Antonia (11). La animadora respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y no faltaron preguntas sobre su maternidad.

“¿Quisiste tener una sola hija o se dio así?”, fue la consulta que recibió en la red social y Vero se mostró súper sincera. “Se dio así. Fui mamá a los 39 y amo mucho mi trabajo, así que terminó siendo una elección”, aseguró, sobre el equilibrio entre vida personal y laboral que decidió hacer.

En 2018 la conductora había contado cómo con su pareja se decidieron a ser papás. “Cuando lo conocí a Jorge él fue como el que empezó con 'vos tenés que ser mamá, porque te hace falta eso, vas a ser una muy buena mamá'. A mí me daba como mucho miedo pero él me dio como coraje, me animó, y fue bueno", había recordado Vero Lozano en una entrevista con Pampita.

Foto: Instagram