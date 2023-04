La verdad detrás de la abrupta separación de China Suárez y Rusherking: "Él tomó la decisión"

China Suárez y Rusherking se separaron luego de los fuertes rumores de crisis de pareja. Fue él quien contó que ya no está de novio con la actriz, mediante un comunicado que emitió a través de sus stories de Instagram.

Más sobre este tema Las Pascuas de China Suárez con sus hijos tras su separación de Rusherking: almuerzo en familia y dulces selfies

En este contexto, Juan Etchegoyen dio detalles inéditos sobre la ruptura amorosa haciendo hincapié en que el artista fue quien habría tomado la decisión final de dar un paso al costado.

"La decisión final de la separación la tomó él. Tenían una visión diferente sobre el futuro y también una idea muy distinta de la vida, se llevaban bien pero no coincidían en cosas claves". G-plus

"La decisión final de la separación la tomó él y te profundizo lo que te venía contando: una visión diferente sobre el futuro y también una idea muy distinta de la vida, se llevaban bien pero no coincidían en cosas claves", reveló el periodista, contundente, en su programa Mitre Live.

LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN DE CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING

Juan remarcó que China Suárez y Rusherking se separaron porque tenían diferentes planes a futuro, según él, irreconciliables.

Más sobre este tema En Socios revelaron qué decían las amigas de Rusherking sobre la China Suárez: "Largá a esa vieja"

"Para ser claro, según la información que me cuentan a mí, me dicen que la edad que se llevan pesó, China no quería algunas cosas que Rusherking sí y es triste porque esas cosas no cambian, era inevitable la ruptura...".

"Me dicen que la edad que se llevan pesó, China no quería algunas cosas que Rusherking sí y es triste porque esas cosas no cambian, era inevitable la ruptura...". G-plus

"Repito, ellos terminan en buenos términos, lo venían conversando, es doloroso porque aunque pase el tiempo las prioridades de cada uno no iban a modificarse y decidieron terminar lo más rápido posible", sentenció, preciso.