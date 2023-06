Tremendo descargo de More Rial tras su accidente automovilístico: "Fue una vida dura, pero hoy en día la amo"

A la guerra mediática que comenzó contra su papá, Jorge, a Morena Rial se le sumó un tremendo episodio en la vía pública después de haber chocado su auto en la Avenida General Paz. Y si bien trata de mantenerse fuerte por su hijo Francesco (fruto de su relación con Facundo Ambrosioni), la joven no oculta su dolor.

Así lo reflejo ella misma en un profundo posteo que subió a Instagram: “Hay que reírse de la vida, a pesar que duelan las heridas. Mamá y vos contra el mundo. Gracias a los que están con nosotros y no nos dejan por nada del mundo”, comenzó diciendo.

“Amo mi vida. Fue una vida dura, pero hoy en día la amo, y día a día disfruto de ver crecer a mi hijo. Mamá te va a cuidar de todos y de todo. Una madre o un padre no abandona. No daña, no lastima. No separa. Te amo, amor. Todo es por vos, y mami lucha día a día por vos, que a nadie le queden dudas”, agregó con un collage en la que se lo ve con su pequeño y a la que le sumó un emoji de una carita triste, un corazoncito rojo y una curita.

Por último, Morena también confesó su preocupación tras su accidente vial: “¡Tengo miedo de que me pase algo! Ya informé a mi abogado @alejandro_cipolla de lo que viene sucediendo. ¡Claramente, mensajes para no habla más!”, expresó en Instagram Stories.

Fotos: Capturas de Instagram e Instagram Stories

TREMENDA ADVERTENCIA DE MORENA RIAL EN MEDIO DEL VIAJE DE JORGE CON SU NOVIA EN EUROPA

En medio del escándalo mediático que desató Morena Rial al hacer tremendas declaraciones en contra de su padre, Jorge, la joven fue letal al ser indagada por el periodista, quien se encuentra de vacaciones con su pareja, María del Mar Ramón, en Europa.

“¡Que no le pase nada porque a Madrid no viajo!”, lanzó More en una nota que le dio a LAM, dejando en claro que no hará lo mismo que hizo cuando tomó un vuelo a Colombia al enterarse que el conductor había sufrido un paro de cardíaco.

Además, la influencer confirmó que Jorge está en pareja con la colombiana desde septiembre del año pasado y aclaró que no le influye de ninguna manera que haya blanqueado su situación sentimental.