Tremenda reacción de Sofía Aldrey tras las declaraciones de Fede Bal en vivo, ¿con palito para su ex?: "Pegá la vuelta y buscá por otro lado"

Luego de la extensa entrevista que dio Fede Bal en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América, en la que -entre otras cosas- reconoció no saber ser un buen novio, Sofía Aldrey dio que hablar con un tremendo posteo, ¿dedicado a su ex?

“Ya conociste el dolor. Ya te hundiste en la angustia. Ya sabés lo que es estar al borde del abismo y sentir que la soledad te quema la cara. Ya te pegaron la cachetada del abandono, ya sufriste bastante desamor y la crueldad del rechazo. Ya está. Un día te das cuenta de que hay otra clase de gente”, comenzó diciendo el posteo que subió a Instagram Stories.

“Existen personas que te tienden la mano, que tienen menos, que son más sensibles, que se comprometen, que quieren hacer algo por el otro, y que ven la parte más iluminada de la vida ya que ellos conocieron la oscuridad, pero lo entendieron todo”, agregó.

"Y salís de la cueva y vas a buscarlos. Están por todas partes, sólo hay que saber mirar. Y dejar de ilusionarte con los vistosos narcisistas que sólo van a enamorarse de sí mismos y nunca van a poder acompañarte". G-plus

Y siguió: “Ellos entendieron que la única manera de atravesar los vientos y los infiernos es con otros. Entendieron que la solidaridad no era sólo una palabra, que era arrimar un té al que está enfermo, escuchar al que sufre, abrazar al diferente, cuidar al que está solo. Encontraron el sentido. Y el sentido es el amor. Amor del bueno”.

Asimismo, el escrito despertó dudas sobre si esas líneas estaban dirigidas al hijo de Carmen Barbieri: “Y salís de la cueva y vas a buscarlos. Están por todas partes, sólo hay que saber mirar. Y dejar de ilusionarte con los vistosos narcisistas que sólo van a enamorarse de sí mismos y nunca van a poder acompañarte. Abandonar la tarea agotadora de que los manipuladores se rediman, de que los insensibles tengan alma, de que los estafadores morales se arrepientan”.

"Pegá la vuelta. Buscá por otro lado. No son superhéroes, no son famosos, no están en los diarios, pero están por ahí. Si los mirás a los ojos te vas a dar cuenta: les brillan, tienen nobleza y si mirás con más detenimiento, seguro, seguro, les ves el alma". G-plus

EL SINCERICIDIO DE FEDE BAL TRAS SUS CONFLICTOS AMOROSOS CON SUS EXPAREJAS

Luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, y tras los rumores de reiteradas infidelidades que habría cometido con varias famosas, Fede Bal abrió su corazón y reveló cómo piensa encarar su vida amorosa de ahora en adelante.

“Soy como una suerte de búsqueda de que tiene que haber algo más. Cada persona y cada vínculo es distinto y hay como algo de nunca conformarse cuando hablamos de amor. La monogamia no tiene efectos en mí, no me sale, no soy feliz al vivir una relación en pareja donde la monogamia no la puedo sostener”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“La verdad es que me enamoro fácil. No es que me enamore de alguien en particular, me enamoro del estado de enamoramiento”, agregó, dejando en claro que no necesita demasiado tiempo para que conquisten su corazón.

”, se sinceró, firme sobre su decisión de continuar con la soltería, al menos por ahora.

Por último, en relación al lavarropas “inteligente” que expuso su infidelidad ante su exnovia, Sofía, que fue la antesala de innumerables memes, el actor cerró: “No solo me lo banco, sino que el humor es lo que me salva, eso siempre sucedió conmigo y mi familia. Muchas empresas de electrodomésticos hicieron campaña, eso también es entender el lugar que ocupo en este medio, si los demás se ríen, que se rían.”.