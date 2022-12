Tremenda reacción de Mauro Icardi en medio de un vivo de Wanda Nara tras asegurar que sigue separada: "Dejá de aclarar tanto que oscurece"

Lejos de que un video de ellos a los besos pareciera haber sido la confirmación del romance de Wanda Nara y L-Gante, tras ponerle punto final a su década de amor con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), la empresaria se encargó de hablar de su situación sentimental en un vivo de Instagram, ¡y apareció el futbolista!

“Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, si la hice, pero no tengo una relación”, fue una de las frases que lanzó Wanda, desmintiendo cualquier vínculo amoroso con el cantante.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”, agregó, mientras Mauro le hacía llegar distintos mensajes de emojis de corazoncitos y hasta reproches porque la madre de sus pequeñas lo vivo llamando por videollamada.

Wanda Nara: "Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto".

“Dejá de aclarar tanto que oscurece”, fue otro picante comentario que el deportista no dudó en volcar, frente a todos los fans que siguieron de cerca el vivo de Wanda, y plantando nuevas dudas sobre qué relación lo une a su esposa en la actualidad.

Mauro Icardi: "Dejá de aclarar tanto que oscurece".

PICANTE INFORMACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE WANDA NARA Y L-GANTE

Si bien su historia de amor tuvo varios idas y vueltas, todo parece demostrar que finalmente Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente separados y la empresaria (que tienen a Isabella y Francesca) ya le habría dado rienda suelta a su relación con L-Gante.

Sin embargo, en A la tarde dieron que hablar al dar a conocer una picante información sobre el vínculo de la hermana de Zaira Nara y el músico: “Esto nace como un contrato”, comenzó diciendo Luis Bremer en A la tarde.

“Es un contrato de 5 cifras en dólares para que Wanda sea su difusora en redes y para que protagonice el video de L-Gante”, agregó, picante.

Por último, tras escucharlo, Cora Debarbieri cerró con un profundo análisis entre la parejita del momento: “Es una relación por conveniencia”.