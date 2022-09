Tremenda crítica de Laura Ubfal a Valeria Mazza: "Los que agredieron a tu hijo también eran varones"

Y agregó, recordando el ataque que sufrió Tiziano Gravier, el hijo de Mazza, en Rosario: "Tuviste un chico que lo agredieron otros chicos, y lo que los que agredieron también eran varones. O sea, además de ser un chico divino de esa clase, justamente lo que menos sirve es que esos varones no hablen. Mirá lo que pasa con esos varones que no hablan y terminan matando".

"¿No entendés nada, Valeria Mazza? ¿nadie te explicó nada? Que ese supuesto varón que no habla, ese que dice 'pelota' y juegan, y no te hablan, tampoco sirven", afirmó la periodista.

Ubfal fue más allá: "No escuchaste que los varones tienen derecho a llorar, a hablar y sentir. Por otro lado, las que hablan, las que parlotean según vos, son las mujeres... ¿Qué querés decir? ¿Que hablan demasiado, qué dicen pavadas? ¿Cómo ves a las mujeres? La verdad me pareció siniestro".

"Es machista, entonces se discrimina a sí misma. Y cuántas mujeres pensarán igual. ¿Nadie se lo dice? ¿Nadie le dice 'Valeria Mazza andá a estudiar, agarrá un libro, leé algo'?, porque realmente es de burra. Si vas a ser comunicadora, si estás en los medios tenés una responsabilidad", cerró.

LAS FRASES DE VALERIA MAZZA QUE GENERARON POLÉMICA

En diálogo con María Laura Santillán para el sitio Infobae, Valeria afirmó que "es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos, pero los hombres son mucho más simples que las mujeres".

“Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos, pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer", agregó.

"Como mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase’”.

“Y de repente con chicas, me subía al auto y era ‘bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito’. ¡Paren un poco! Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco. Sino son unas novelas interminables".