Todos los ganadores de los Billboard Music Awards 2019: ¡Drake arrasó con 12 estatuillas!

El miércoles por la noche el rapero Drake (32) arrasó con todo en la entrega de los los premios Billboard Music Awards 2019 ¡y se alzó con 12 estatuillas! De esta forma, el canadiense se consagró como el más galardonado de la jornada en el MGM Garden Arena de Las Vegas, y completó 27 premios a lo largo de su carrera, con lo que desplazó a la cantante Taylor Swift (29), quien ostenta 23, como la más premiada en la historia.

Drake, que la semana pasada también se había impuesto en la versión latina de estos premios con once reconocimientos, se coronó como Mejor Artista, Mejor Artista Masculino, Mejor Rapero y Mejor Álbum por Scorpio.

La rapera estadounidense Cardi B también se destacó en el evento de anoche al acumular seis galardones, en tanto que Maroon 5 se quedó con cuatro, mientras que Ella Mai, Luke Combs, Lauren Daigle y Ozuna obtuvieron tres.

La ceremonia abrió con una actuación de Taylor Swift, quien presentó su nuevo single Me!, en el que colabora el cantante de Panic! At the Disco, Brendon Urie.

También destacaron sobre el escenario Madonna y Maluma, quienes intepretaron en directo la canción Medellín; Mariah Carey, quien fue reconocida con el premio Ícono; The Jonas Brothers, Ariana Grande y el grupo de K-Pop BTS, entre otros.

A continuación, la lista completa de ganadores de los Billboard Awards 2019

Mejor Artista:

Drake

Mejor Artista Nuevo:

Juice Wrld

Billboard Chart Achievement Award:

Ariana Grande

Mejor Artista Masculino:

Drake

Mejor Artista Femenina:

Ariana Grande

Mejor Duo / Grupo:

BTS

Mejor Artista Billboard 200:

Drake

Mejor Artista Hot 100:

Drake

Artista con más streamings:

Drake

Artista con canciones más vendidas: _

Drake

Mejor Artista en Radio:

Drake

Mejor Artista Social:

BTS

Mejor Artista de Gira:

Ed Sheeran

Mejor Artista R&B: _

Ella Mai

Mejor Artista R&B Masculino:

The Weeknd

Mejor Artista R&B Femenina:

Ella Mai

Mejor Gira R&B:

Beyoncé & JAY-Z

Mejor Artista Rap:

Drake

Mejor Artista Rap Masculino:

Drake

Mejor Artista Rap Femenina

Cardi B

Mejor Gira Rap

Beyoncé & JAY-Z

Mejor Artista Country

Luke Combs

Mejor Artista Country Masculino

Luke Combs

Mejor Artista Country Femenina

Carrie Underwood

Mejor Duo / Grupo Country

Dan + Shay

Mejor Gira Country

Kenny Chesney

Mejor Artista Rock

Imagine Dragons

Mejor Gira Rock

Elton John

Mejor Artista Latino

Ozuna

Mejor Artista Dance / Electrónica

The Chainsmokers

Mejor Artista Cristiano

Lauren Daigle

Mejor Artista Gospel

Tasha Cobbs Leonard

Mejor Artista Icono

Mariah Carey

Fuente: Telam