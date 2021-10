Tito Speranza habló de la difícil búsqueda de un bebé que emprendió junto a su pareja: "No va a llegar ningún hijo"

Tito Speranza (44) se hizo conocido en los medios como guardaespaldas de Ricardo Fort pero su carisma y simpatía lo llevaron a ser seleccionado por Marcelo Tinelli como participante de Bailando por un Sueño 2011, certamen en el que salió subcampeón. Sin embargo, la actualidad encuentra al personal trainer en un difícil momento ya que con su pareja, Marcela Villagra (44), no lograron convertirse en padres pese a varios intentos a lo largo de los últimos 10 años.

"Marcela no quedó embarazada y no va a llegar ningún hijo. Pasaron los años, se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Estaba todo bien, pero no quedó embarazada", le contó Speranza al portal Diarioshow, y contó que no cuenta con los medios para alquilar un vientre. "Es inalcanzable económicamente. Si tuviéramos el dinero, de mi parte, alquilaría un vientre. Pero acá esto no está bien visto y tampoco está legislado de manera clara. Si tuviéramos las condiciones, me importa poco lo que pueda pensar la gente", aseguró.

Tito Speranza contó que con Marcela Villagra pensaron en adoptar pero que “no es tan fácil”. “En su momento, no nos lo planteamos, porque queríamos ir por vía natural", explicó el personal trainer, que a fines de 2020 se graduó de la carrera de periodista deportivo.