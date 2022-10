Tini Stoessel elogió sin filtros a Sebastián Yatra y se arrepintió: "Yo metí la pata sola"

La semana pasada, Tini Stoessel fue una de las argentinas que brilló en la alfombra roja y sobre el escenario de los Billboard Latin Music Awards 2022 en Miami. Sin embargo, en la previa de la premiación "metió la pata" al elogiar sin filtros a Sebastián Yatra.

En los ensayos de los Latin Billboards, la cantante le dio una entrevista a la periodista del programa IHeart Latino y dio por hecho que le estaba preguntado por su exnovio colombiano, con quien finalizó su noviazgo dos años y medio atrás.

Más sobre este tema Encontraron a Rodrigo de Paul junto a Tini Stoessel en los Premios Billboard tras los rumores de crisis

Luego de que Tini habló con mucho amor de Sebastián Yatra, llegó el pícaro comentario de la cronista de Miami y la divertida reacción de Stoessel.

TINI STOESSEL HABLÓ DE SEBASTIÁN YATRA

Notera: -¿Cuál es tu cara, tu reacción, cuando escuchas una canción de tu ex y dices "esa me la está dedicando a mí"?

Tini Stoessel: -Cuando escucho una canción de mi ex... y hay mucho cariño, entonces, es desde un lugar bonito. Hemos vivido cosas muy lindas. Me gusta mucho su música y siempre que escucho alguna canción que la he conocido, o la he escuchado antes, es con mucho amor. Todo bien.

Más sobre este tema Sebastián Yatra reveló si le incomodó que Susana Giménez le preguntara por Tini Stoessel

Notera: -¿De qué ex estamos hablando?

Tini: -No sé, decime vos. Ah, ¿yo metí la pata sola?

Notera: -Yo creo que tu solista la metiste. Sí, lo que falta decir es Yatra, pero bueno...