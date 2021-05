Tini Stoessel confesó sin filtro que alguna vez 'stalkeó' a sus ex parejas: "¿Quién no lo hizo?"

A poco más de un año de ponerle fin a su noviazgo con Sebastián Yatra, Tini Stoessel transita con plenitud una nueva etapa de su vida, en la que, según sus propias palabras, entendió que se puede ser feliz sin una pareja a su lado.

Previo a su popular romance con el cantante colombiano, la artista había estado de novia con el modelo español Pepe Barroso Silva. Y muchos años atrás con Peter Lanzani.

"Estoy recontra disfrutando de estar sola. Estoy en un proceso. Siempre estuve muy en pareja y ahora estoy en otro momento. Entender que uno puede ser recontra feliz solo, porque crecés viendo la película de amor que te dice 'cuando encuentres a tu pareja ideal...'. De repente te llenás de ideas y decís 'pará, no sé si es tan verdad'”, le dijo Tini a Jey Mammon, en el programa de América.

"¿Ya pasó el amor de tu vida?", le preguntó Jey. Y Tini expresó: "He tenido muchos amores de mi vida y seguramente tendré más". G-plus

Interesado en la vida sentimental de la cantante, el conductor retrucó: "¿Ya pasó el amor de tu vida?". Con gran honestidad, Stoessel expresó: "Creo que podés tener muchos amores de tu vida. He tenido muchos amores de mi vida y seguramente tendré más".

Dando por terminado el capítulo amoroso, Jey Mammon le hizo una picante consulta: "¿Stalkeas (espiás) las redes sociales de tus ex?". Y Tini Stoessel concluyó con un divertido sincericidio: "Lo he hecho. ¿Quién no lo hizo?".

Actualmente, Tini no sigue en Instagram a ninguno de sus ex, lo que no le impidió espiar un poquito sus redes.