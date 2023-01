Thiago reveló si se enamoró de Daniela tras ser eliminado de Gran Hermano 2022

Con una sonrisa y feliz de haber pasado por la casa de Gran Hermano 2022, Thiago Medina fue a El Debate y habló de sus sentimientos hacia Daniela Celis, joven con la que vivió un apasionado romance adentro del reality.

"Yo le decía a Dani que vayamos tranqui, porque en un momento íbamos muy rápido. También le dije que me aburría si estábamos todos los días juntos… Pero todo eso fue lo que me había gustado, que esté ella conmigo", dijo el exparticipante.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Thiago tuvo un gesto muy especial con Nacho tras ser eliminado

Atenta a sus palabras, Costa le retrucó, al hueso: "¿Te enamoraste?". Con contundencia, Thiago contestó: "¡Sí! Me re gusta. Una banda...".

"¿Te enamoraste?", le preguntó Costa a Thiago. Y él respondió: "¡Sí! Me re gusta. Una banda". G-plus

"Cuando Daniela se fue lloré", apuntó Thiago, en alusión a la eliminación de Celis del programa tras no salvarla de la placa de nominados cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.

ROMINA ENCARÓ A DANIELA TRAS LA ELIMINACIÓN DE THIAGO EN GRAN HERMANO

Los votos que mandaron a Thiago Medina a la nominación de Gran Hermano 2022 y que terminaron con él como el último eliminado fueron eje de conflicto entre Romina Uhrig y Julieta Poggio, quienes enfrentaron a Daniela Celis.

Más sobre este tema El desconsolado llanto de Julieta Poggio en Gran Hermano: el motivo de su angustia

En una charla a solas, las chicas enfrentaron a "Vengañela" por haberles mentido por sostenerles que no había nominado al joven de González Catán.

"A Juli le dijiste que lo votaste a Thiago y a mí me dijiste que no. A mí me dijiste una cosa y a ella, otra. Eso nos genera desconfianza. A alguna de las dos nos mentiste", la encaró Uhrig.

"No lo puedo decir. Es un tema de Thiago y mío", le contestó Celis, acorralada.

"Le mentís a ella y me mentís a mí. Nosotras nunca te mentimos. No está bueno que mientas porque quiere decir que no confiás en nosotras", le retrucó Romina, enojada con Daniela.