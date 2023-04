Tenso momento de Germán Martitegui con una participante de MasterChef: "Ponete las pilas"

En medio de los nervios por presentar un plato que cumpla con las expectativas del jurado de MasterChef, Silvana Díaz comenzó a hacer su preparación como el resto de sus compañeros. Sin embargo, Germán Martitegui no vio con buenos ojos los primeros pasos que dio la participante antes de presentar el resultado final.

“¿Qué sabor tiene lo que estás haciendo? ¿Lo probaste? No sigas haciendo y probalo, mirá si no tiene gusto a nada”, la encaró el chef. A lo que la concursante intentó sortear el momento: “Quedate tranquilo, va a tener sabor”.

“Pongamonos serios, desde ya te digo que esto no tiene gusto a nada. Gusto a frito tiene. Pasalos por la miel y que absorba ese sabor y agregale algunos vegetales, puede ser limón o alguna pimienta que le dé más sabor. ¡Ponele un poco de onda y ponete las pilas, Silvana!”, cerró Martitegui, intentado que la mujer ponga todo su esfuerzo para continuar en el programa de Telefe el mayor tiempo posible.

UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF SONROJÓ A GERMÁN MARTITEGUI AL CONTARLE QUE SOÑÓ CON ÉL

Sin tapujos para contestar las preguntas de Wanda Nara en MasterChef, Silvana Díaz sonrojó a Germán Martitegui frente a todos los presentes al contarle que soñó con él.

“Soñé con Germán”, confesó la participante. A lo que Damián Betular le imprimió su característico humor a la situación: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”.

“¡Ya empezamos!”, atinó a responder Martitegui, entre risas, mientras la conductora buscaba indagar más sobre los detalles de ese sueño.

“Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló la concursante.

Y cerró con un fuerte sincericidio: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.