Tamara Báez se emocionó con L-Gante por hablar de ella en su último tema y posteó un tierna foto familiar

L-Gante lanzó su último clip, con una letra súper romántica, y todos apuntaron a Tamara Báez, su expareja y madre de su hija, en quien se habría inspirado para escribir la conmovedora canción.

Luego de haberle pedido a su ex que se "rescate", afirmando que "la gira" la estaría haciendo mal, la mamá de Jamaica admitió que la sensibilizó escuchar el tema que acaba de publicar su ex.

"Me lo pasó hace un tiempo, yo creo que en algunas partes y al final del tema me nombra". G-plus

"Contanos el por qué de tu emoción, en su momento, con el tema Como el día más feliz, el contexto", le consultaron. "Me lo pasó hace un tiempo, yo creo que en algunas partes y al final del tema me nombra", admitió, emocionada, junto a un cariñoso clip retro con su ex de cuando aún estaban en pareja.