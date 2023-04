Se supo por qué el Ogro Fabbiani no fue a la fiesta de 15 de su hija Uma: "Ella no habla con él"

Este fin de semana Uma, la hoja de Amalia Granata (42) y Cristian “El Ogro” Fabbiani (39) festejó sus 15 años de vida con una multitudinaria fiesta a la que concurrió toda su familia materna y paterna, salvo el ex futbolista.

El ex de Amalia Granata y Victoria Vannucci optó por publicar un largo descargo a través de sus redes sociales que dejaba entrever un “palito” hacia la madre de la nena ya que aseguró que “las mentiras no duran para toda la vida” y “la vida siempre es justa para el que dice la verdad”.

Pese a que no estaba el Ogro, sí estuvieron presentes su actual esposa Gimena Vascón y los hijos que tuvo con ella, Santino y Ámbar, y en Nosotros a la mañana el Pollo Álvarez y Juan Etchegoyen especularon diversas hipótesis sobre la ausencia del ex futbolista.

ASEGURAN QUE EL OGRO FABBIANI NO FUE A LA FIESTA DE 15 DE SU HIJA UMA PORQUE NO LO INVITÓ

“Por ahí llegaron un acuerdo y ella le dijo ‘papá, no vengas’”, se aventuró a decir El Pollo. “A mí lo que me cuentan es que, directamente, Uma no lo invitó al padre porque no tienen contacto”, aseguró el panelista y conductor de Mitre Live.

“Uma no habla con él. No tiene un contacto muy fluido al parecer. Y como no se hablan, ella habría decidido no invitarlo”, dijo Etchegoyen. “Uma tiene una excelente relación con la familia de su papá, por eso los invitaron, pero con el papá no estaría pasando la mejor situación”, agregó el panelista, alegando que la información es de “una fuente súper confiable”.

“Uma la pasó súper bien con la familia de su padre. Fueron los últimos en irse de la fiesta, según me contaron. Imaginate lo bien que la pasaron”, dijo Juan mientras en la pantalla del estudio mostraban el listado completo de invitados a la fiesta.