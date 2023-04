Sugestivo posteo de Rusherking, a poco de confirmar su separación de China Suárez: "Ahí fue donde me rompieron el corazón por primera vez"

Si bien no se conocen los detalles que llevaron a Eugenia “la China” Suárez y Rusherking a ponerle punto final a su historia de amor de casi un año, los posteos que compartieron los protagonistas de esta historia quedaron a libre interpretación de los medios y los fanáticos que seguían el día a día de este noviazgo.

Y si bien Eugenia mostró cómo se refugia en sus hijos (tiene a Rufina con Nicolás Cabré y a Amancio y Magnolia, frutos de su anterior relación con Benjamín Vicuña) y sus mascotas, el cantante despertó sospechas al subir a Instagram Stories un extracto de una canción, ¿dedicada a ella? y que acompañó con un emoji de una cabeza explotando.

En la publicación se ve un video en el que un hombre interpreta Don't you worry child, de Swedish House Mafia, en la parte que dice: “Hubo un tiempo en el que solía mirar a los ojos a mi padre en un hogar feliz. Yo era un rey, tenía un trono dorado. Esos días han pasado, ahora los recuerdos están sobre la pared, oigo los sonidos de los lugares en los que nací”.

Y cierra: “Sobre una colina, cruzando un lago azul, ahí es donde me rompieron el corazón por primera vez, todavía recuerdo cómo todo cambió. Mi padre me dijo: ‘No te preocupes, no te preocupes, hijo. El cielo tiene un plan para ti”.

¿Habrá reconciliación para China Suárez y Rusherking?

Fotos: Capturas de Instagram e Instagram Stories

EL NUEVO PRESENTE SENTIMENTAL DE CHINA SUÁREZ TRAS CONFIRMAR SU SEPARACIÓN DE RUSHERKING

Luego de confirmar su separación de Rusherking a través de un profundo posteo que dejó al descubierto el dolor que siente por no haber podido seguir sumando más capítulos a esta historia de amor, Eugenia “la China” Suárez se mostró a puro mimos con sus hijos y mascotas.

A través de varios posteos que subió a Instagram Stories, la actriz y cantante mostró una dulce escena en blanco y negro donde se la ve jugando con Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Magnolia, y sus perros.

En medio de este nuevo presente, Eugenia (que también es madre de Rufina, fruto de su anterior relación con Nicolás Cabré) se encargó de responder algunas consultas de sus seguidoras donde aseguró seguir muy enamorada del cantante, con quien salía hace casi un año.