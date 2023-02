"Soy del touch and go": Agustín de Gran Hermano reveló cómo fue su primera cita tras haber quedado eliminado

Agustín de Gran Hermano quedó nuevamente (y definitivamente) eliminado de la casa más famosa del país. Con su popularidad a cuestas, volvió a las pistas y salió con una chica.

En primer lugar, el exparticipante aclaró que es poco "enamoradizo" y que le sorprende la fama que cosechó tras su paso por GH. "Ahora tengo cerca de medio millón de seguidores, en Instagram me llega de todo. Es un boom, me estallan los privados de Instagram, Twitter, el mail. En el WhatsApp me llegan propuestas laborales y otras no tan laborales", afirmó.

"Ya tuve una cita, estuve 4 meses sin ver a nadie". G-plus

E hizo una confesión que sorprendió, describiéndose en el plano sentimental: "Ya tuve una cita, estuve 4 meses sin ver a nadie. No soy tan enamoradizo, soy más del touch and go, pero cuando me enamoro, me enamoro muy fuerte".

CÓMO FUE LA PRIMERA CITA DE AGUSTÍN TRAS HABER QUEDADO ELIMINADO DE GH 2022

Antes de despedirse, Agus describió su primera cita siendo popular.

"Fue encubierta, ir a la casa de alguien. Tengo que conocer a la persona a fondo... Ahora tengo que tener mucho cuidado, fui acompañado con gente de mi entorno, porque no podía ir a cualquier lugar". G-plus

"Fue encubierta, ir a la casa de alguien. Tengo que conocer a la persona a fondo... Ahora tengo que tener mucho cuidado, fui acompañado con gente de mi entorno, porque no podía ir a cualquier lugar. Me acompañó un amigo. Me tomé todo el tiempo de verificar que esa persona me quería conocer y nada más. Tengo un nivel de exposición muy grande, la gente se te viene encima y puede pasar cualquier cosa", cerró en diálogo con Biri Biri.