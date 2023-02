"Somos el agua y el aceite": Romina de Gran Hermano le puso un freno a Alfa en un brutal ida y vuelta

Romina y Alfa de Gran Hermano se llevan pésimo. Luego de una fuerte discusión, charlaron al aire con Santiago del Moro como moderador.

En primer lugar, Alfa elogió a Romina. "De Romina qué te puedo decir, de entrada fue una compañera acá adentro, compartimos todo. La cocina, charlas, somos los únicos que somos padres. Sabemos lo que es tener un hijo. Lo que es el sentimiento de un hijo hacia él y el sentimiento del hijo hacia uno. Es muy madraza, tiene un corazón de oro...".

"Tiene mucha bondad. También se entrega en todo. No tiene límites para entregar. Si quieren comer les prepara la comida. A veces estos 'rompes' vienen a las dos de la mañana y dicen: 'Queremos panqueques'. Ella está cansada, porque le ves las ojeras, y ella los hace igual", la elogió Alfa, con ternura.

Sin embargo, también contó qué defecto le ve. "A veces, escucha lo que ella quiere escuchar. No escucha lo que uno le quiere decir. Pasa que estamos todo el día y yo no puedo echarle culpas a ella. Ni decirle que es un defecto, sino que es así. Romina siempre descargó mucho en mí. Se enoja y se enoja conmigo", siguió el participante, mientras Romi negaba con la cabeza.

ROMINA LE PUSO LOS PUNTOS ALFA

Acto seguido, Romina apuntó contra Alfa. "Perdón que estaba hablando él. Pero no me parece para nada, no descargo nada en nadie yo. Al contrario, me guardo todo sola, lo hablo siempre con el psicólogo, pero no es que descargo después. No creo...".

"Lamentablemente, no estamos bien. Te voy a decir la verdad. Pero bueno, nada. Era una persona que yo acá en la casa me aferré mucho a pesar de que siempre le dije a él que somos el agua y el aceite. A veces, eso mismo se lo digo al psicólogo: 'No sé por qué me aferré tanto a él'. Hoy, la realidad, es que no nos estamos llevando bien", sumó Romina, contundente.

Y si bien Alfa cree que pueden llegar a un acuerdo para retomar su amistad, ella aclaró que prefiere seguir conviviendo así: distanciados.