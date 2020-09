Soledad Silveyra disparó tras las versiones de su salida de Mujeres de eltrece: "No se metan conmigo diciendo que soy una mala trabajadora"

El positivo de coronavirus de Claudia Fontán alteró el comienzo de Mujeres de eltrece e hizo que otras figuras, como María Julia Oliván, Florencia de la Ve y Luli Fernández, entren para cubrir los lugares vacantes mientras las integrantes originales cumplican con la cuarentena. En ese contexto comenzó a circular una versión de que Soledad Silveyra no regresaba al programa.

Solita estuvo como invitada en Almorzando con Mirtha Legrand y manifestó su molestia por los rumores. “Hay una frase que me encanta de una serie que estoy viendo. ‘El éxito no es definitivo, tampoco lo es el fracaso’. Lo único que importa es el valor para seguir adelante. Así que les voy a hablar a todos aquellos que se metieron conmigo, con mis 56 años de profesión", empezó, diciendo en el ciclo que sigue teniendo enfrente a Juana Viale.

"Les hablo a todos aquellos que se metieron conmigo, que dijeron que me había peleado con Teté Coustarot”, lanzó. “Tienen todo el derecho del mundo a criticarme, por supuesto que sí, pero no a mentir. A decir que me peleé con Teté, a decir que soy una mala trabajadora, con eso no se metan", remarcó la actriz, enfática. "A los que hablaron mal, no te cruces por mi camino porque te espero bonito”, señaló, con una sonrisa.

"Me tocaron un lugar donde no se hace. Respeten el trabajo de los demás. Son muchos años de trabajo para tener que soportar semejantes injurias". G-plus

"¿Sabés qué pasa Juana? Yo estuve todo el tiempo hablando del equipo, porque de verdad lo que quería era que mostráramos cinco mujeres unidas. Es lo que necesitamos como género, es una lucha de nuestro género. Entonces ya se metieron ideológicamente conmigo. Me tocaron un lugar donde no se hace. Respeten el trabajo de los demás. Son muchos años de trabajo para tener que soportar semejantes injurias. He dicho todo", finalizó Soledad Silveyra, que regresará este lunes a Mujeres de eltrece.