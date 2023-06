Sofía Martínez reveló qué pasó tras el momento de tensión con Coco Basile: "Él no sabía"

La reacción de Alfio Coco Basile al ver a Sofía Martínez en el vestuario de la Selección Argentina fue escandalizarse por su presencia y pedirle que se retire, y la periodista de la Televisión Pública blanqueó su incomodidad por el incómodo momento en vivo en la previa del partido despedida de Juan Román Riquelme.

"Juro que en pensé que me lo decía en joda. Al principio…", reveló la columnista de Perros de la Calle en Urbana Play en referencia al "nena, te vas a asustar" que le dijo el DT.

"Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar", continuó la novia de Diego Leuco.

Ahí, enfatizó: "Pero también tenía a mi productor que me decía que tenía que entrar. Por eso después me corrí, revisé que no hubiera nada en bolas como me decía y seguí. (…) Después quedó todo medio tenso porque se quedaron todos callados".

Al final, Sofía Martínez justificó su fastidio tras el tenso momento con Coco Basile: "Se pudo interpretar que yo entré atrevida y eso es lo que no me gusta".

QUÉ PASÓ DESPUÉS DEL CRUCE ENTRE SOFÍA MARTÍNEZ Y COCO BASILE

Hombre futbolero y cabulero como pocos, para Alfio Coco Basile el vestuario es un ámbito sagrado al punto que hasta años atrás hizo sacar Jorge Bergoglio antes de convertirse en Papa, y Sofía Martínez admitió que el DT no sabía que ingresarían cámaras ahí.

"Después hablé con Coco y me dijo que no sabía que teníamos el OK de todos lados. También es cierto que en su concepción también tenga otras ideas, que es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Cosa que me pasa que no lo siento", aseguró Sofi.

"Yo creo que más allá de la concepción y las formas, él tuvo una buena intención conmigo", reveló.

"Hablamos y quedó todo perfecto, y bien", concluyó Sofía Martínez su diálogo con Alfio Coco Basile.