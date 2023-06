Sebastián Cobelli, La Bomba Tucumana, Aníbal Pachano y Gege Neumann, son los finalistas de Pasaplatos Famosos

El gran esfuerzo y dedicación que le imprimieron a los platos que presentaron frente a los jurados de Pasaplatos Famosos, lograron que Sebastián Cobelli, Gladys “La Bomba Tucumana”, Aníbal Pachano y Gege Neumann se conviertan en los finalistas del programa que conduce Paula Chaves por eltrece.

Así lo determinó el chef invitado Guillermo Buschiazzo al elegir el plato que preparan Pachano y Gege (del equipo verde, a cargo de Juan Gaffuri) y con el que vencieron a César Juricich y Yanina Screpante: “Lo que pasó acá fue que hubo una de las presentaciones prácticamente sin fisura, y otra que tuvo dos cosas principales, como que tiene dejos en boca de harina cruda, como que le falta cocinar un poco al almidón de la harina, y después le pasa lo mismo en el pollo”, argumentó el chef.

En la segunda tanda, Cobelli y La Bomba Tucumana (liderado por el equipo rojo, a cargo de Pablo Massey) fueron los que vencieron a Ximena Captisto y Jorge “Carna” Crivelli: “Hubo detalles, un poco por ahí bravos, porque encontramos en los chipirones bastante arena, y encontramos en uno de ellos una pluma por no haberlo limpiado bien. Es mala suerte, porque el primer chipirón que entró fue la pluma entera y, de hecho, Robert masticó y tragó la mitad, y la otra quedó en el cubierto”, expresó Buschiazzo.

Y cerró: “Si no hubiese estado ese detalle, hubiese sido una decisión complicada. Pero lo que inclinó la balanza fue este detalle que, independientemente que estén los dos platos muy bien, es un error que no lo podemos dejar pasar. En una semifinal no puede ocurrir, porque tenemos que elegir a un finalista”.

¿Quién será el gran ganador de Pasaplatos Famosos?

EL ACCIDENTE EN VIVO DE YANINA SCREPANTE EN PASAPLATOS FAMOSOS

Fueron muchos los nervios que se vivieron en el cierre de semana de Pasaplatos Famosos, el programa que conduce Paula Chaves por eltrece, en el último desafío para definir quiénes serán los finalistas que competirán para llevarse el título de campeón. Y en medio de esa adrenalina, Yanina Screpante sufrió un accidente en vivo.

La participante pasó un mal momento al cortarse la mano con un cuchillo y el chef, Pablo Massey, pidió que una médica se acerque a atenderla: “Me arde porque tenía vinagre”, atinó a decir Yanina, mientras se limpiaba la sangre.

Por último, después de que le pusieran una venda, la concursante terminó de hacer su preparación con un guante negro que la cubrió de seguir lastimándose y terminó el plato que, luego, le presentó a los jurados.

¡Qué momento!