Santiago Caamaño reveló cómo le gustaría proponerle casamiento a Nazarena Vélez: "Haría algo único y divertido"

Mientras recuerda los momentos más felices de su adolescencia y disfruta de su pleno presente en familia, Nazarena Vélez recibe públicamente las declaraciones más tiernas de su pareja, Santiago Caamaño, quien fantasea con su boda.

En primer lugar, el actor contó que no está desesperado por casarse pero que con Naza sí lo haría una y mil veces porque esta súper enamorado.

"Yo a Naza la amo con todo mi corazón, obviamente. Me casaría mil veces con ella y lo volvería a hacer. El tema es cuando hacemos la pregunta por qué o para qué. Nada, es un papel firmado. ¿En qué nos cambia? Va a ser tres años que estamos y me acuerdo que no daban ni dos pesos por nosotros. La pasamos muy bien, ella se casó tres o cuatro veces y no le fue. No me casé nunca y me fue bien, no es algo que busqué", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live refiriéndose a las tres bodas de su pareja.

Si bien no tiene la intención de formalizar su relación, el actor sí fantasea sobre cómo le gustaría proponerle casamiento a su pareja; de una manera poco tradicional y sorprendente.

"Me rompería la cabeza pensando en algo... Sí es tradicional iría a lo pensado, algo divertido, único y que no se lo espere. Y si fuera loco, las cosas alocadas me gustan, ponele vamos a bucear y en el agua o tirarte de un parapente", cerró, pensativo.

¿Se dará?