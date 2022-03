Santi Maratea habló sus ganas de adoptar: "No es que quiera ser papá, sino ayudar a un pibito que ya nació"

Más allá de que Santi Maratea dedique gran parte de su tiempo a motorizar acciones benéficas, el influencer solidario también tiene sueños propios por cumplir.

"De chico tengo algo con la adopción, me interesa, lo tengo que hacer, y algún día haré", afirmó Maratea en La Noche de la V.

"Pero no es tanto que quiera ser padre, sino que lo veo más por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto", explicó Santi.

Al final, Santi Maratea fue claro en qué es lo que pretende: "Supongo que por ese lado (de adopotar un chico), de suceder algo así terminaría, no obviamente en un lugar paternal. Porque no es que lo que esté buscando sea arma una familia. No todavía. No sé, voy creciendo…".

QUÉ HACE SANTI MARATEA EN SUS TIEMPOS LIBRES

Por otra parte, Santi Maratea reflexionó con Flor de la Ve sobre sus hábitos cuando no está en plena cruzada solidaria.

"Me gusta caminar y escuchar música. Soy mucho de juntarme con amigos a charlar, fumar mientras veo videos en YouTube...", comentó Santi

"La verdad es que puedo estar mucho tiempo fumado (sic), escuchado música y pensando en algo. Yo le doy mucho lugar al ocio", admitió Santi Maratea.