Rusherking explicó la llamativa frase "me fui mundial" con la que definió un encuentro con la China Suárez

Con una carrera musical en ascenso, Rusherking potenció su popularidad al ponerse de novio con la China Suárez. En un mano a mano íntimo con Julio Leiva, para Caja Negra, el cantante explicó la llamativa frase con la que definió uno de sus primeros encuentro con la actriz: "Me fui mundial".

“Hablando de fútbol, hay una frase que dice 'me fui mundial'. ¿Querés contar de dónde sale esa frase?”, le preguntó el periodista de Filo News a Rusherking en la entrevista que mostraron en Mañanísima por Ciudad Magazine.

Con una sonrisa pícara, el joven de Santiago del Estero contestó: "Esa frase, no sé en qué momento apareció en nuestras vidas. Es una frase que se hizo viral, ahora por lo que dije".

"Yo dije 'me fui mundial' porque conocí a una persona, a una mujer, increíble. Y dije 'me fui mundial. La rompí'". G-plus

"Es como cuando la rompés con algo. Cuando no podés creer que te pasa algo, y decís 'me fui mundial'. Nació así", argumentó Rusherking, a tres meses de comenzar su relación amorosa con la China.

Puntualizando en el mano a mano con el notero de LAM, quien fue a buscarlo luego de las imágenes suyas con la expareja de Benjamín Vicuña en la fiesta post Martín Fierro, Rusherking concluyó: "Cuando me entrevistó ese chabón, yo dije 'me fui mundial' porque conocí a una persona, a una mujer, increíble. Y dije 'me fui mundial. La rompí'".

CÓMO ES EL NOVIAZGO DE RUSHERKIG Y LA CHINA PUERTAS PARA ADENTRO

Continuando con la nota, el ex de María Becerra destacó su gran química con la actriz. "La verdad que estamos todos los días viéndonos y todos los días pasando tiempo juntos...", dijo el cantante de trap.

"Nos llevamos muy bien y creo que es por la conexión que tenemos", apuntó, Rusherking, enamoradísimo.