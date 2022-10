Rusherking defendió sin filtros a Tini Stoessel de las críticas de los conductores de Paraguay sobre su cuerpo

Rusherking se hizo eco de las desubicadas críticas de los conductores paraguayos, Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González, sobre el cuerpo de Tini Stoessel, y los cruzó sin filtros en Twitter, en defensa de su colega.

Más sobre este tema Tini Stoessel les respondió filosa a los conductores que se burlaron de su ombligo: "No se estresen, no tiene nada de malo"

"Qué bronca los periodistas de Paraguay haciéndose las víctimas por lo que dijeron. Manga de forr...", escribió el cantante de trap, luego de que los presentadores del país vecino pidieran disculpas por burlarse del ombligo de Tini, a modo de autodefensa por el masivo escrache que recibieron en las redes, en el que además de repudiar sus dichos, exigieron al medio en donde trabajan que los despidan.

LOS REPUDIABLES COMENTARIOS DE LOS CONDUCTORES DE PARAGUAY SOBRE TINI

Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González no se dieron cuenta que tenían los micrófonos abiertos y opinaron del cuerpo de Tini Stoessel, mientras la artista daba un show en su país, en la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

"Qué bronca los periodistas de Paraguay haciéndose las víctimas por lo que dijeron. Manga de forros". G-plus

"Mirale su ombligo, te pido que veas", le dijo una de las conductoras a su colega, quien respondió desafortunadamente: "No quiero mirar, voy a tener pesadillas".

En la misma línea machista, Chipi Vera acotó al verla a Stoessel sobre el escenario: "Ahora lo entiendo a De Paul".

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE LOS CONDUCTORES PARAGUAYOS

Tras ser blanco de escraches en las redes por sus burlas a Tini, Eva Rodríguez, Montse González y Chipe Vera emitieron sus disculpas en las redes sociales por su reprobable actitud.

"Lastimosamente no se dieron las cosas como queríamos en esta inauguración. Quiero pedir disculpas por mi comentario desafortunado… Fue un error, lo acepto y lo admito. Me va a dejar una gran lección. Jamás estuvo en mi intención dañar a nadie. Fue algo que no lo pensamos”, dijo Eva Rodríguez en el video que subió a su red.

Más sobre este tema Tini Stoessel elogió sin filtros a Sebastián Yatra y se arrepintió: "Yo metí la pata sola"

En ese marco, Montse González expresó: "Me siento mal, me siento arrepentida. Realmente fue un comentario fuera de lugar. Fue algo que hicimos sin pensar. Bromeamos. Uno, de repente, hace cosas que no siente y que no piensa. Y quería pedirles disculpas públicamente".

Por su parte, Chipi Vera señaló: "Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire, pero también aclarar que yo dije el comentario de 'ahora entiendo a De Paul' porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista".