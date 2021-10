Ronnie Arias habló a corazón abierto acerca de sus adicciones: “Menos heroína, probé todo”

Ronnie Arias recordó su pasado y se sinceró al hablar del consumo de drogas. En su visita a Podemos Hablar, el conductor de radio reveló a corazón abierto que consumió todo tipo de estupefacientes y que probó cenizas de la madre de Fernando Peña pensando que era heroína.

“Si vos me preguntas a mí cuál fue mi situación con las drogas, menos heroína probé todo. Una vez encontré una caja en casa de Fernando Peña con un polvo marroncito, lo abrí y le dije ‘¿estás tomando heroína?’ y me dijo ‘no, son las cenizas de mi vieja’”, contó en la emisión nocturna de Telefé.

Finalmente, Ronnie analizó la situación actual de quienes consumen y cuánto lo afectó en lo personal: “No es joda, hay mucha gente que está enganchada en la falopa, hay gente que no puede salir, que no ve el futuro, yo perdí amigos. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida”.