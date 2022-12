Rodrigo de Paul subió al recital de Tini Stoessel y contó cómo ella lo apoyó para ganar el Mundial

En la noche del jueves Rodrigo de Paul subió al escenario del show que dio Tini Stoessel en el Campo Argentino de Polo, luego de obtener con la Selección Argentina la Copa del Mundo en el Mundial Qartar 2022. Allí, frente a todos, le dedicó un profundo mensaje a la cantante sobre su importancia.

“Quiero agradecerles a todos por el cariño. Hablo por los dos al decir que estamos orgullosos de haber nacido en este país, con las cosas buenas y malas pero siempre nos manejamos con buenas intenciones y sin dañar a nadie”, aseguró, tomado de la mano de la artista, entre abrazos y besos.

“Todas las cosas que nos pasan son porque hemos trabajado mucho y nos hemos esforzado. No sé si les puedo dar un consejo, pero sí una opinión. Trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sea los hombros de otra persona, sin dañar al lado y sean felices. Todo llega”, se sinceró, a flor de piel frente a una multitud, unos días después de su polémica con su ex, Camila Homs.

RODRIGO DE PAUL EN EL RECITAL DE TINI STOESSEL ABRIÓ SU CORAZÓN CON UNA DECLARACIÓN DE AMOR

“Yo hoy soy feliz”, sintetizó el futbolista sobre el momento de su vida, mientras el público gritaba “¡Dale campeón!”. En ese momento se dirigió a su novia.

“Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón. Todos los días me enseña a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme”, afirmó, a flor de piel mientras los fans de Tini lo ovacionaban y él reconocía que ella tuvo muchísimo que ver en el gran desempeño que tuvo en el Mundial.

“Creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz”, reconoció, llevándose más aplausos por sus afectuosas palabras para la cantante.

